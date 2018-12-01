Как чувствовать себя комфортно зимой 1.12.2018, 21:35

Рекомендации, которые сработают.

Быть сытыми и выспавшимися, не болеть, выглядеть привлекательно и чувствовать себя комфортно зимой — не слышали? «Здоровье mail.ru» советует, как пережить зиму.

Одежда

Ранним утром от недосыпа и темноты вы преувеличиваете дискомфорт на улице и стараетесь одеться потеплее. В транспорте жалеете об этом. Попробуйте вместо лишнего слоя одежды, от которого станет жарко, использовать палантин (пуховую жилетку, легкую шерстяную кофту и так далее). Его можно накинуть на плечи под пуховик, прикрыв спину и грудь, а в транспорте просто снять.

Ноги мы тоже стараемся утеплить, а в теплом помещении страдаем от того, что они потеют. Попробуйте либо надевать вторую пару хлопчатобумажных носков, которые потом снимете на работе, или же использовать фольгированные стельки. Больше всего стопа мерзнет от поверхности земли, такая стелька не позволяет холоду добраться до ног. И необходимость в шерстяных носках и супертеплых «дутиках» отпадает.

Уход за кожей

Не торопитесь густо наносить увлажняющий крем на лицо перед выходом на улицу. Это не избавит от стянутости, но добавит проблем. Зимой ухаживать за кожей нужно иначе.

Купите средство, на шаг отличное от вашего типа кожи. Например, обычно вы пользуетесь продуктом для нормальной кожи — значит, идите в магазин за кремом для сухой. Летом берете что-то для жирной кожи — сейчас отдайте предпочтение чему-то для нормальной или комбинированной. Это обусловлено тем, что любой тип кожи зимой испытывает проблемы с увлажнением и питанием.

Даже холода не должны заставить вас отказаться от средств с SPF. Зимнее солнце ничуть не менее коварно — и так же сушит и старит кожу. Поэтому следите, чтобы минимальная защита 6−20 присутствовала в вашей косметике.

Забудьте об агрессивных эксфолиантах. Только нежные гоммажи, намного реже, чем летом. А лучше — уход у косметолога.

Это же касается и тела: грубые мочалки и скрабы оставьте на будущее. По максимуму питайте кожу.

После душа используйте смягчающее молочко, для мытья в идеале — моющее масло.

В составе питательного крема должны преобладать масла, витамины, и не столько увлажняющие компоненты, сколько те, которые удерживают влагу в коже, создавая на поверхности пленку.

Если наносите макияж, пусть он будет в несколько слоев — так вы еще больше защитите кожу лица об обезвоживания. Первый слой — сыворотка или термальная вода до высыхания, затем питательный крем, после — необходимая декоративная косметика.

Еда

Зима — испытание для фигуры и желудка. Во-первых, недостаток сна, темнота, накопившаяся усталость заставляют искать самого доступного удовольствия — еды. Во-вторых, зима — это новогодние гастрономические буйства. Если жить по плану, можно избежать многих неприятностей и остаться сытым. Елена Шестакова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, рассказала, что поможет держать желудок в порядке:

- В супы, кефир или йогурт добавляйте отруби — они дают ощущение сытости.

- Всегда завтракайте, иначе вы рискуете «жевать» весь оставшийся день.

- Старайтесь обедать горячим блюдом.

- Если чувствуете, что переели, примите ферментные препараты, они разгрузят поджелудочную железу, устранят тяжесть и избавят от дискомфорта.

- В день застолья не нарушайте режим. Вам обязательно нужен завтрак и желательно обед.

- Из-за праздничного стола вставайте почаще — хоть на кухню пройдите, хоть на балкон, хоть на улицу.

- Если пьете алкоголь, пейте медленно. Он вызывает чувство голода, калориен и, самое страшное, снижает волевые качества — вам становится все сложнее сохранить мотивацию и контролировать себя.

Сон

Спать зимой хочется невыносимо, а длительный недостаток сна может вызывать нарушение аппетита (чаще в сторону повышения), риск развития артериальной гипертензии и депрессии, снижение иммунитета. Потребности во сне у всех индивидуальны: оптимальные 7−8 часов — не догма. Кому-то нужны все 9, а кто-то бодр и после 5.

Александра Пучкова, кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории нейробилогии сна и бодрствования ИВНД и НФ РАН, рассказывает, как поддерживать себя в форме и высыпаться:

Если вы работаете в ночные смены, непременно отсыпайтесь в свободные дни. Организму необходимо наверстать упущенное.

Определить свою личную норму во сне можно, вспомнив, сколько вы обычно спите к концу отпуска. К этому времени обычно дефицит исчерпан, и на сон отводится именно физиологически оптимальное количество часов.

Зимой максимально сокращайте время пути на работу и с работы, чтобы была возможность дольше отдохнуть.

То, что на работе вы воспринимаете как сонливость, может быть обычным закономерным спадом работоспособности, он обычно чередуется с состоянием подъема через каждые полтора часа. Понаблюдайте, когда происходит эта смена, и оставляйте сложные задачи именно на период всплеска энергии.

Если утром вам никак не настроиться на рабочий лад, попробуйте добавить в гардероб яркий элемент и почаще смотрите на него.