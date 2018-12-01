Падение цены нефти Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет 1 1.12.2018, 21:59

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Фото: reuters

С начала ноября цена нефти марки Brent упала на 21,6%.

С начала ноября цена нефти марки Brent упала на 21,6%, показав самое большое снижение за последние 10 лет. Как пишет gordonua.com, jб этом свидетельствуют данные Investing.com.

По состоянию на 30 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила $59,19 за баррель. Похожее по уровню падение цены наблюдалось в октябре 2008 года, когда котировки нефти упали на 33,46% (до $65,32 за баррель).

Цена техасской марки WTI в ноябре подешевела на 22,49% – до $50,5 за баррель.Такое резкое снижение для WTI произошло также впервые с октября 2008 года.

29 ноября стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала до $58,24 за баррель. Позже нефтяные котировки отыгрались, и цена барреля Brent достигала $60,23, а WTI – $51,56.