Что будет с Будславским фестом после того, как он попал в список ЮНЕСКО 1.12.2018, 22:10

Фото: belsat.eu

Что теперь изменится, что надо сделать для фестиваля и какие белорусские ценности могут попасть в список.

Несколько дней назад белорусов обрадовали новостью - Будславский фест внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет kp.by.

Праздник в честь иконы Божией Матери, который проходит в деревне Будслав Мядельского района, - вторая белорусская ценность во всемирном списке. Еще там числится обряд «Цары Каляды» агрогородка Семежево Копыльского района. Главная причина, почему важно попасть в этот список, - охрана.

Будславский фест проходит в Мядельском районе каждый год

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Она обеспечивается как в прямом смысле, так и через идентификацию, международное признание, распространение знаний об объекте наследия, - объясняет член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель фонда «Культурное наследие и современность» Алла Сташкевич. - Известная истина: чем больше знаешь, тем лучше хранишь. Но процесс познания происходит не только со стороны других, прежде всего - это самопознание, оценка собственных ценностей, понимание необходимости их сохранения ради будущих поколений, чтобы они также ощущали свои корни и свою связь с родной землей, со своими предками, с «дзядамi», как говорят белорусы.

Будславский фест проходит в Мядельском районе каждый год

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Будславский фест - праздник в честь иконы Божией Матери

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Списке ЮНЕСКО десятки песен, танцев, обрядов разных народов.

- Нематериальное культурное наследие очень уязвимо, его нельзя подвергнуть консервации и реставрации, как это обычно делают с памятниками материальными, это живая ткань культуры, которая требует к себе бережного, ответственного отношения и определенной этики поведения, - говорит Алла Сташкевич. - Хранители нематериального наследия - это, прежде всего, его носители.

Что касается Будславского феста, это местные жители и многочисленные пилигримы, которые ежегодно посещают Будслав, чтобы прикоснуться к святыне, - объясняет специалист. - Но, кроме них, есть еще и другие заинтересованные, которые непосредственно должны разделить ответственность за сохранность данного элемента наследия. Это местные и региональные органы власти, различные государственные и негосударственные организации.

Алла Сташкевич отмечает, что сегодня Будславскому фесту нужны средства, не лишней была бы поддержка бизнеса.

- Сегодня нужны конкретные средства, чтобы наконец построить в Будславе дом для пилигримов, который одновременно был бы и гостиницей, и центром интерпретации, а также отреставрировать алтарь, где хранится икона. Нужно создать соответствующую инфраструктуру в Будславе. Ее там нет, а она нужна для обеспечения десятков тысяч паломников. То есть включение в Репрезентативный список человечества - это, безусловно, почетно, но в то же время и очень ответственно.

На фестивале собираются тысячи паломников со всего мира

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Будславский фест проходит в Мядельском районе каждый год

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Изменится ли теперь что-то в проведении фестиваля?

- Думаю, да. В самой организации, возможно. Но контекст, суть самого элемента нематериального наследия - это и есть то, что нужно охранять от любых нежелательных интервенций - фольклоризации, коммерциализации, неуправляемого туризма. Настало время, когда всеми процессами, связанными с организацией феста, нужно профессионально управлять, чтобы не потерять главное.

На фестивале собираются тысячи паломников со всего мира

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как ценность может попасть в Список ЮНЕСКО?

- В Беларуси с 2014 года проводится активный процесс идентификации и инвентаризации нематериального культурного наследия. Это коллективная деятельность, но весь путь начинается снизу - от инициативы самих носителей и их согласия сначала вписать свое наследие в Национальный инвентарь и Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь, а затем, возможно, и в Списки ЮНЕСКО.

- Есть ли еще какие-то белорусские нематериальные ценности, претендующие пополнить список?

- Любой из элементов, включенных в Национальный инвентарь нематериального культурного наследия Беларуси, достоин, чтобы быть представленным в Списках ЮНЕСКО. Сегодня в белорусском списке больше 70 элементов из различных регионов Беларуси. Так что выбор велик, но что из них будет номинировано в ЮНЕСКО, зависит от активности самих сообществ, а также некоторых других обстоятельств. Скажем, от необходимости срочной защиты элемента, как в случае с обрядом «Юраўскі карагод», или возможностью включиться в совместную инициативу по созданию мультинационального файла (сейчас активно идет работа по созданию такого совместного файла с Польшей («Лесное бортничество Беларуси и Польши»). Он будет направлен в ЮНЕСКО в следующем году.

- Насколько вероятно появление «Юраўскага карагода» в списке?

- Мы очень надеемся на это. Но сейчас файл передан на экспертную оценку ЮНЕСКО, поэтому точно будем знать к следующей осени.