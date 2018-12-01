Bellingcat: ФСБ противоречит сама себе 1.12.2018, 22:25

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Разведывательная компания восстановила хронологию событий 25 ноября в Керченском проливе.

Разведывательная компания Bellingcat провела анализ данных, обнародованных как Украиной, так и Россией, относительно инцидента в Черном море, завершившегося захватом Россией украинских кораблей и моряков и первым случаем, когда российские вооруженные силы открыто атаковали украинские вооруженные силы, пишет «Униан».

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил один из выводов анализа, а именно то, что стрельба «вероятнее всего произошла в международных водах».

Компания провела детальный анализ всех источников информации в открытом доступе и восстановила хронологию событий 25 ноября.

Расхождения в заявлениях Украины и России касались того, произошел ли инцидент в прибрежных водах возле Крыма, или в международных водах.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма Россией, Россия считает эти береговые воды своими. Однако, Украина и большинство международного сообщества не признают незаконную аннексию Крыма и, соответственно, прав Росcии на эти воды.

В Bellingcat отдельно подчеркнули данные, которые опубликовало российская ФСБ с подробным описанием событий, включая ряд географических координат. ФСБ заявляет, что первый перехват и предупредительные выстрелы, а также выстрелы по «Бердянску» состоялись в «территориальных водах России».

Однако, это не соответствует географическим данным, которые они сами и обнародовали. К сожалению, отмечают расследователи, данные, обнародованы украинской стороной, не являются слишком подробными и не позволяют сделать четкий вывод о том, произошел ли инцидент в международных водах.

В Bellingcat призвали Украину обнародовать более точные географические данные инцидента. На основе анализа открытых данных, расследователи пришли к следующим выводам:

- Можно утверждать, что украинское судно «Яни Капу» намеренно таранили по меньшей мере четыре раза в течение минимум часа.

- На основе информации российской ФСБ, которое, как представляется, противоречит сама себе, стрельба по «Бердянску» вероятнее всего произошла в международных водах.