Белорус попал в число лучших футболистов чемпионата Казахстана 1.12.2018, 22:37

Иван Маевский

Иван Маевский помог «Астане» взять чемпионский титул.

Белорусский хавбек "Астаны" Иван Маевский попал в число 22 лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам сезона-2018, пишет «Прессбол».

Топ сильнейших игроков был составлен по итогам голосования среди главных тренеров команд казахстанской лиги. Маевский стал одним из двух лучших опорных полузащитников чемпионата. В сезоне-2018 Иван провел 25 матчей и помог "Астане" взять очередной чемпионский титул.