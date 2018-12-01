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Волкер: После событий в Керченском проливе отношения США и РФ перешли на новый уровень

  • 1.12.2018, 22:48
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Курт Волкер

США и ЕС рассмотрят вопрос о введении новых санкций в отношении России.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что "отношения с Москвой перешли на новый уровень" после захвата Россией украинских кораблей у побережья аннексированного Крыма, который Волкер назвал агрессией.

Как передает «Радио Свобода», в интервью германской газете Suddeutsche Zeitung Волкер высказал мнение, что США и Европейский союз в связи с этим инцидентом должны рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп отменил давно планировавшуюся встречу с Путиным – она должна была состояться сегодня в Аргентине в ходе саммита "Большой двадцатки".

Накануне лидеры стран "Большой семёрки" осудили Россию и призвали её освободить арестованных украинских военных, а также вернуть Украине корабли.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль не исключила, что ЕС рассмотрит вопрос о новых санкциях против России в декабре. По сообщениям прессы, однако, Франция и Германия выступают против этой меры, настаивая на продолжении диалога с Москвой. Глава Европейского совета Дональд Туск накануне выразил уверенность, что ЕС продлит в декабре уже существующие санкции.


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