Судаленко: Ко мне уже обратился записанный в «тунеядцы» программист-фрилансер 1.12.2018, 22:58

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Леонид Судаленко

Адвокат «тунеядцев» уже начал бороться с обновленным декретом Лукашенко.

Как заявил «Радыё Свабода» известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко, комментируя то, что с сегодняшнего дня в Беларуси начала действовать база данных «тунеядцев»:

- В прошлом году я, по версии властей, был адвокатом «тунеядцев». Я хочу и в этом году обратиться к вопросу оспаривания пребывания людей в этой базе «тунеядцев». Я готов взяться за любое такое дело и дойти с ним до Верховного суда. И интересно посмотреть, как будет себя вести в этой ситуации белорусская Фемида.

Помните, первое и последнее дело «тунеядца» Александра Семенова в Гомеле? Считаю, что мы тогда тем делом вбили большой гвоздь в гроб декрета №3. Надо так же и сейчас сделать. Ко мне уже обратился один «незанятый в экономике» программист-фрилансер, которого «тунеядская» комиссия уже вызвала на беседу.

Он собственник трешки в Гомеле. И возможно этот второй «тунеядский» суд будет также у нас в Гомеле. Подождем жировку, которую ему пришлют в феврале 2019 года.