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Сегодня – День защиты прав человека

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  • 10.12.2018, 8:32

Белорусам еще предстоит бороться за соблюдение своих прав и свобод.

10 декабря международная общественность отмечает годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.

Этот документ был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, а официально Международный день прав человека отмечается с 1950 года. Всеобщая декларация прав человека стала общей нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран, принимая во внимание, что документ этот по сути своей является крупным шагом вперед на пути человеческого прогресса.

Декларация провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы: равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие. В документе, в частности, заявлено, что все люди имеют равные права, вне зависимости от их личностных отличий и разницы в политических системах их стран.

В Беларуси, по оценке правозащитников, ситуация с правами человека за последний год значительно ухудшилась.


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