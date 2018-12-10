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Вся правда о том, что СССР сделал с людьми

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  • Максим Мирович
  • 10.12.2018, 9:19
  • 3,705

Семь тезисов белорусского блогера.

Давно хотел написать пост о негативном влиянии советской власти на людей и о том, что вообще СССР сделал с людьми. Многие фанаты СССР любят рассказывать, что мол "девяностые годы нас испортили" — хотя девяностые годы просто лишь проявили и ярко высветили те проблемы, которые давно вызрели в СССР и до поры до времени были скрыты. Именно при советской системе люди разучились работать, были отстранены от управления государством, научились ненавидеть богатых и вообще любую собственность, а также стали массово выпивать.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ в семи пунктах о том, что СССР на самом деле сделал с людьми.

1. Отучил работать.

Одно из самых негативных последствий СССР — это то, что советская власть полностью отучила людей работать. В СССР человек не был заинтересован в результатах своего труда, причём это касалось всех звеньев производственной цепи. Директор завода думал о том, как бы выполнить план, особо не задумываясь о качестве, начальник цеха больше следил за тем, чтобы никого по пьяне не намотало на станок, а слесарь Вася больше думал о том, как бы в обеденный перерыв сообразить на троих. За низкое качество продукции и алкоголизм никого не увольняли, это считалось признаком "развитого социалистического общества" — алкоголика и лентяя на производстве терпели до последнего, объявляя ему бесконечные "самые последние и окончательные предупреждения".

Чисто советское отношение к работе было построено в точности как в пословице "солдат спит — служба идёт". Все знали, что уволить их могут только в крайнем случае и работали по принципу "зачем делать больше, если можно напрягаться меньше и получать те же деньги". Такая ситуация, кстати, весьма широко показана в советских фильмах и сатирических киножурналах "Фитиль" — там работники бесчисленных советских контор занимаются пустой болтовнёй и гоняют чаи на бесконечных "обеденных перерывах" и носят из кабинета в кабинет скрепки и силикатный клей.

В 1991 году совок закончился, и начались капиталистические отношения — всех лентяев и неумёх с заводов и из всяких контор посокращали, так как они ничего толком не делали, только проедали деньги. Сейчас они любят рассказывать, как хорошо им жилось в СССР, как "государство платило им зарплату" и как в проклятые девяностые они сполна хлебнули "звериного оскала капитализма" оставшись без работы.

2. Отстранил граждан от управления государством.

СССР был злом уже только потому, что в нём одна политическая группа (большевики) захватила и узурпировала власть, объявила себя носителем истины в последней инстанции, а все остальные партии и движения объявила врагами. Более чем на 70 лет граждане страны были целиком и полностью отстранены от участия в управлении государством и жили на правах рабов КПСС — на советских "выборах" был только один коммунистический кандидат, а участникам этих "выборов" предлагалось придти на избирательные участки и торжественно поставить за него галочку. Словом, советские "выборы" походили на фразу из фильма "Подкидыш" — "ты хочешь чтобы тебе оторвали голову или на дачу?"

Что самое смешное, слово "партия" по отношению к КПСС звучит вообще абсурдно, так как слово "партия" переводится как "часть" — имеется в виду "часть в парламенте". КПСС же узурпировала власть полностью и на долгие годы, уничтожая оппонентов физически. Обычно такие штуки с историей ничем хорошим не заканчиваются — с течением времени люди узнают много нового о себе и о мире, и если в демократических странах смена поколений во власти происходит сама собой, то в закрытых диктатурах, вроде СССР, всё обычно заканчивается катастрофой — потому что вцепившиеся в трон ретрограды никак не хотят уходить по-хорошему. И нет никаких механизмов, чтобы этого не допустить — в СССР, как правило, все из власти уходили только вперёд ногами.

3. Отучил от собственности, научил ненавидеть богатых.

Марксисты и большевики считали, что частная собственность — это очень плохо, мол она делает человека каким-то злым, и если он имеет хоть что-то — то обязательно захочет иметь ещё больше и будет как Кащей, чахнуть по ночам над своим золотом. В общем — описывали какое-то бредовое содержание своей головы, не имеющее к реальной жизни никакого отношения. На самом деле это именно бедный человек на всех обозлён — так как он голоден и постоянно думает о том, где бы чего стыбзить. Богатый же человек, удовлетворивший все свои основные потребности, вроде жилья, одежды и питания, чаще думает о том, как бы сделать что-то интересное и полезное — открывает какие-то кафе, новые бизнесы, путешествует, помогает людям и так далее.

Что касается отсутствия частной собственности — то всё хорошо и наглядно видно на примере коммунальных квартир. Если человек не чувстствует себя полноправным хозяином какого-то места (квартиры, комнаты, двора и т.д.), то это место всегда приходит в упадок — срабатывает принцип "а зачем тут что-то делать, крастить, чинить, если это всё равно не моё, я этим временно пользуюсь, а завтра на моё место придет кто-то другой". Именно советские коммуналки и показали, как будет выглядеть мир без частной собственности — это будет грязное, неуютное и обшарпанное место, где "всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё".

4. Споил.

Именно совок своей серой, бесперспективной и безрадостной жизнью породил массовый алкоголизм. На Ален Даллес по плану Бисмарка вливал водку и "Солнцедар" в рот Васе и Пете, не Буш старший заставлял делать три пшика дихлофосом в пиво — это именно совковый образ жизни заствлял людей пить. Плюс, как я уже неоднокрано писал — советская власть способствовала этому не только косвенно, но и напрямую — открывая по всей стране сети вино-водочных магазинов, в которых практически никогда не переводился алкоголь.

Что самое страшное — пили в СССР не натуральные вина и не пиво, а в лучшем случае водку, но чаще — всякое "бырло", вроде того же "Солнцедара" или всяких дрянных портвейнов "Агдам". Такие "напитки" были очень вредными, так как не были натуральными (как вино или пиво), а приготавливались путём смешивания низкокачественного спирта с всякими красителями и другой химией — что в результате давало гремучую смесь, начисто убивавшую здоровье.

5. Посеял вражду внутри общества.

Фанаты СССР любят рассказывать сказки о том, как в СССР все якобы жили дружно, двери не закрывались, а все ходили друг к другу в гости смотреть хоккей по телевизору "КВН" и есть лучшее в мире советское мороженое.

На самом же деле советское общество было самым настоящем обществом взаимной вражды — именно в СССР существовало понятие внутренних врагов, которыми объявлялись все, кто хоть как-то не вписывается в понятие "советского человека" (читай — преданной советской бюрократии безынициативной мямли) — таковыми объявлялись в разные годы "шпионы и вредители", "стиляги", "фарцовщики", "сторонники западного образа жизни", "плюралисты", "безродные космополиты" и многие-многие другие, кто осмеливался хоть в чем-то не соглашаться с большевиками.

Происходило так потому, что большевики ещё со времён переворота 1917 года чувствовали зыбкую почву под своими ногами и старались не допускать никаких политических дискуссий — в которых обязательно бы проиграли. Вместо дискуссий всех, кто был с ними не согласен, большевики объявили "врагами народа" и всячески уничтожали. Эхо этой истерии СССР мы продолжаем ощущать и сегодня — если на Западе политические оппоненты общаются друг с другом уважительно, уважая в оппоненте прежде всего личность, то в бывшем СССР потомки большевиков обычно налетают на политических оппонентов с криками "либераст! почём продаешь Родину???77", а после чего начинают грозить массовыми расстрелами.

6. Приучил к мысли, что кругом живут враги.

Помимо внутренних врагов, советским гражданам постоянно также и рассказывали о врагах внешних — которые спят и видят, как бы уничтожить СССР и всех его граждан заодно. Оказывается, кругом СССР существовало "кольцо враждебности", которое время от времени "сжималось". Протесты ООН против введения советских войск в Афганистан советское телевидение освещало так — "опять сжимается кольцо враждебности вокруг СССР!".

Время от времени советским гражданам могли сказать также и такое — "на самом деле на Западе живут такие же угнетённые рабочие и крестьяне, как были у нас до 1917 года, но местные капиталисты мешают построить советскую власть" — таким образом граждан готовили к возможной войне СССР против Запада, в которой советский солдат был бы не захватчиком чужих стран, а освободителем порабощённых народов из-под капиталистического ига.

7. Лишил будущего.

Да, именно СССР с его хвалёной "стабильностью" и лишил людей будущего — он старался воспитывать те самые пресловутые "винтики системы", которые оказывались нежизнеспособными в других общественных устройствах. Многие фанаты СССР причитают — "ах, девяностые годы лишили нас будущего!" Друзья — это не девяностые годы лишили вас будущего, а совок. Девяностые годы просто окунули вас в реальность.

Максим Мирович


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