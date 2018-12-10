Никол Пашинян: Сильный, могучий, могущественный народ – горжусь вами

Никол Пашинян: Сильный, могучий, могущественный народ – горжусь вами6
- 10.12.2018, 9:27
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Политик прокомментировал итоги выборов в Армении.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал в «Фейсбуке» результаты парламентских выборов, которые прошли в стране, сообщает gazeta.ru.
«Сильный, могучий, могущественный народ. Я люблю вас всех, я горжусь вами всеми, я преклоняюсь перед вами», — написал Пашинян.
Блок Пашиняна набрал 70,45% голосов по итогам обработки всех избирательных бюллетеней.
По итогам голосования в парламент впервые не вошла бывшая правящая Республиканская партия Армении — она набрала 4,7% голосов.