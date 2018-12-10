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Фотофакт: В Европе установили елку из чистого золота

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  • 10.12.2018, 9:37
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Рождественская ель сделана из настоящих золотых монет.

Немецкая фирма по торговле золотом установила самую дорогую рождественскую елку в Европе.

Как передает Oxu.Az, елка выполнена из золотых монет.

Общая стоимость елки оценивается в €2,3 млн ($2,6 млн).

«Ценность золота растет — несколько месяцев назад она значительно снизилась, как и евро — но это лишь означает, что люди проходят обучающие курсы и покупают больше золота», — отметил представитель компании.


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