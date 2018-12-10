«Казалось бы, чего у Лукашенко такое поганое настроение?» 8 Кирилл Нежданский, «Белгазета»

10.12.2018, 9:44

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Как диктатор занимался развитием белорусского льноводства.

Вынесенную в заголовок фразу Лукашенко произнес 30 ноября, во время инспекционной поездки на Оршанский льнокомбинат. Правитель, как обычно, тонко чувствует общественные настроения: ежедневно тем же вопросом (зачастую в более экспрессивной форме) задаются миллионы его избирателей. В связи с чем Лукашенко попытался раскрыть причины негативной динамики душевного состояния сограждан применительно к отдельно взятой отрасли.

От поездки ожидали эдакого административно-инспекционного постскриптума к летнему визиту в Оршу, завершившемуся отставкой правительства Андрея Кобякова. Последний в бытность премьером, кстати, в Оршу тоже частенько заезжал - естественно, чтобы проконтролировать модернизацию льнокомбината. Но среднестатистическому белорусскому госпредприятию обычно мало участия в его работе премьера - нужно, чтобы и Лукашенко подключился.

ДА БУДЕТ ЛЁН!

Сколько правил Александр Лукашенко, столько он стимулировал своих подчиненных к развитию льняной отрасли. Увы, все тщетно: пока результаты далеки от ожиданий.

Кроме констатации наличия побегов льна на гербе Беларуси, существовал целый ряд факторов, которые, казалось бы, благоприятствовали выращиванию и переработке этой культуры в РБ. Население Земли растет, экология ухудшается. Мировое производство льна падает с кризисного 2008г.

И тут - опаньки! - на мировой рынок врываются белорусы, для которых лен - второй хлеб, у которых модернизирован Оршанский льнокомбинат!.. Короче, красивый план.

Справка «БелГазеты». В 2007-15гг. мировой объем производства льноволокна снижался со среднегодовым темпом в 6,8%, максимальный рост был зафиксирован в 2012г. и составил 26%. При этом с 2007г. показатель урожайности рос со среднегодовым темпом в 1%, пик - 2015г., когда средняя урожайность льна составила 17 тыс. гектограмм на 1 га (+4,9% к 2014г.). Производство льноволокна в мире в 2015г. оценивается в 309 тыс. т (-3,5% к 2014г.). Мировые лидеры, суммарно занимающие 62% рынка, - это Бельгия (77 тыс. т), Франция (70 тыс. т), Китай (46 тыс. т). В 2007-15гг. выпуск льноволокна в Бельгии рос со среднегодовым темпом +23,5%, в остальных странах снижался.

Озвученные Лукашенко в Орше маркетинговые расчеты в основном вполне подтверждаются открытыми данными. По выращиванию льна лидирует Франция, РБ «находится фактически на второй позиции», что внушает главе государства оптимизм: «Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать. Эта отрасль в течение 3 лет должна быть минимум в 2 раза эффективнее».

Но косяки начинаются еще в поле. На совещании в Орше, как это водится, прозвучало «предложение экспериментально закупать импортные семена льна хороших селекций и пробовать их районировать в белорусских условиях». Лукашенко вынужден был напомнить, как директор РУП «Институт льна» Иван Голуб заверял, что белорусские сорта лучше.

Лукашенко разделяет эту точку зрения, хотя готов проэкспериментировать: «Каждый губернатор в каждой области возьмет поле, разделит на три части. И посеет (к примеру, 10-20 га) импортными семенами, рядом посеет «дукат», «талер», еще что-то. И когда мы поедем смотреть лен, мы поедем на это поле. Но при соблюдении всех технологий». Последнее слово - «технологии» - ключевое: такие разные и далекие от льноводства эксперты, как правитель, КГК РБ и редакция «БелГазеты», уверены, что проблемы с производством сельхозсырья, как правило, связаны с несоблюдением нашими славными аграриями технологических регламентов.

ИДИ И ПОШЕЙ

Ну вот, с поля переходим к первому переделу - выработке из льна льноволокна. И тут же возникает вопрос, впервые озвученный еще при разборе полетов по модернизации деревообрабатывающей отрасли: «Что препятствует полной загрузке производственных мощностей наших льнозаводов? Почему они работают неэффективно, а их модернизация свелась к банальной замене изношенных узлов и агрегатов?

В чем причина отсутствия качественного льноволокна в необходимом объеме и невыполнения госзаказа?». Лукашенко напомнил, сколько было вложено в модернизацию льнокомбината, насколько сегодня загружены его производственные мощности, и дал экспертное заключение: «30-35% они могут добавить, у них мощностей хватает». А почему не добавляют без указания Лукашенко?

Льноволокно вполне востребовано - не сможете переработать сами, так хоть китайским или российским коллегам продадите. Или себестоимость оршанского волокна выше китайского, российского, бельгийского, французского?

Справка «БелГазеты». С 2007г. по 2018г. в модернизацию и развитие Оршанского льнокомбината вложено $212 млн. Следующие переделы - волокно перерабатывается в ткани, из тканей шьются всякие разные красивости и т.п. Лукашенко в Орше, если верить его пресс-службе, «обратил внимание, что Россия и Китай, покупающие льноволокно в Беларуси, производят товары, которые пользуются большим спросом в сравнении с белорусскими». В связи с чем, как обычно, были поставлены многие острые и злободневные вопросы. Но это не первая, не вторая и даже не третья их постановка. Все желающие могут скачать из интернета студенческие рефераты и курсовые начала 2000-х гг., где констатируется тот же парадокс: одежда из льна российского или китайского пошива (про французский и бельгийский помолчим, цены там выше) гораздо конкурентоспособнее одежды из льна белорусского пошива.

То есть проблема была осознана еще 20 лет назад настолько, что об этом знали даже студенты белорусских экономических вузов.

Некоторые указания главы государства, данные подчиненным 30 ноября, буквально вышибают слезу: «Все ткани с модернизированных предприятий. Изучите рынки. Разумно подойдите, но свои ткани должны быть задействованы швейными предприятиями. Это тоже важнейший вопрос. В противном случае, ради чего мы это все затеяли?». Действительно, зачем?

Если эти люди не понимают, что ткани производятся для того, чтобы шить из них одежду и прочие бытовые девайсы, то, перефразируя классика, как же они в очистке работали?

Можно ли им доверить крупное предприятие, владельцем которого является государство и на котором сосредоточено энное количество рабочих мест?

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Ладно, проехали. Есть для вас и хорошие новости из белорусского льноводства: «В настоящее время у нас восстанавливается такая, казалось, утерянная позиция, как производство льняного масла. Несколько лет назад мы его полностью импортировали». Масло действительно неплохое, зафиксируем позитив.

Но как только речь заходит о чем-то сложнее бутылочки с маслом, моментально выясняется, что всебелорусский «сборочный цех» либо бессилен, либо его продукция по себестоимости сопоставима с южноафриканскими алмазами. Хороший пример тут привел сам Александр Григорьевич: «Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа. А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8-15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте». Так, может, импортозаместим откаты? Одно белорусское госпредприятие будет платить топ-менеджменту другого за закупку продукции именно у него 8-15% комиссионных в рублях?

Отчего летят кувырком и вверх тормашками даже самые прекрасные замыслы модернизации госсектора? Планирование ведется от плинтуса, просчет любых параметров - от потолка облисполкома. Люди сверху донизу не мотивированы на их исполнение. Более того, внизу царит откровенная демотивация: никто не верит, что получится и что заплатят и т.п. Качество же менеджмента в среднем по стране таково, что, кажется, уже скоро придется объяснять сверхэффективным белорусским управленцам, как правильно подносить ложку ко рту, чтобы и себя не убить, и окружающих не покалечить.

Поэтому, как справедливо признал Лукашенко, отраслевые проблемы не решаются десятилетиями: «Проблемы есть как у производителей льна, так и у его переработчиков, однако эффективных решений не предлагают ни губернаторы, ни правительство». Сами производители и переработчики, надо полагать, эффективных решений даже не ищут, поскольку знают: приедет Лукашенко и все подскажет. Другое дело, что на душе от всего этого действительно погано. И не только у Лукашенко.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»