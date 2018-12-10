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AP: Основной кандидат отказался возглавить аппарат Трампа

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  • 10.12.2018, 10:25

Ник Эйерс будет помогать американскому президенту США неофициально.

Глава аппарата вице-президента США Майкла Пенса Ник Эйерс, который считался фаворитом на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США, отказался от этой должности, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседника издания, Трамп и Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому последний будет помогать американскому президенту вне администрации.

По данным источника, в связи с тем, что Эйерс отказался от должности, президент рассматривает четырех кандидатов на пост главы своего аппарата. Среди них, в частности, директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани, а также член Палаты представителей от Республиканской партии Марк Медоус.

Также, по информации источника, Трамп рассматривал кандидатуры нынешнего министра финансов США Стива Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Напомним, 8 декабря президент Трамп заявил, что глава администрации Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце 2018 года.

Официально причины ухода Келли не называются, однако, по данным СМИ, последние дни Келли и Трамп прекратили всяческие контакты между собой.


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