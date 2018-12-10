Фотофакт: Бело-красно-белые флаги на улицах Мадрида 10.12.2018, 10:38

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Скоро и в Минске?

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото бело-красно-белых флагов на улицах Мадрида.

«Нет, это не Минск пока что.

Это аргентинские фанаты прибыли из Буэнос-Айреса в Мадрид поддержать свой футбольный клуб River Plate в матче плей-офф Кубка Libertadores.

Так что не удивляйтесь, если в центре испанской столицы сегодня встретите родной флаг. Белый и красный - официальные цвета клуба», - пишет телеграм-канал.