Стали известны подробности аварии самолета «Белавиа» 1 10.12.2018, 10:42

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Самолет получил повреждения.

Авария самолета Boeing 737-500 компании «Белавиа» произошла вечером 9 декабря во время выруливания после посадки в украинском аэропорту «Борисполь» под Киевом.

Как рассказали «Радыё Свабода» в авиакомпании «Белавиа», пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. Собственно посадка «прошла штатно», происшествие случилось уже на земле. Самолет получил «незначительные повреждения».

В настоящее время проводится расследование происшествия. По предварительной версии, рассказали в компании, самолет «во время пробега правой стойкой шасси задел грунт, командир корабля отправил боковое отклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по полосе и зарулил на стоянку».

Ранее директор «Борисполь» рассказывал, что аэропорт «работает в штатном режиме». Полосу, на которой произошла авария, на определенное время закрывали, чтобы очистить. Во время происшествия из-за погоды был «напряженный период» в работе «Борисполь», 11 самолетов направили в другие аэропорты. Два рейса «Белавиа» из Борисполя в Национальный аэропорт Минск задержали как минимум на 7 часов.

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Подобная ситуация произошла в прошлом году, 22 декабря, когда борт «Белавиа» сошел с полосы в аэропорту Борисполь - во время движения самолет скатился с рулевой дорожки на грунт одной стойкой шасси.

В 2008 году инцидент с белорусским самолетом произошел в Ереване. В ночь с 13 на 14 февраля, совершая вылет в Минск, самолет «Белавиа» при взлете сошел с полосы, перевернулся на одно крыло и ударился им о землю. Произошел взрыв, лайнер развалился на две части. Из горящего самолета удалось эвакуировать всех 18 пассажиров и троих членов экипажа. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Авария произошла, потому что самолет не был обработан жидкостью, которая защищает его от обледенения.