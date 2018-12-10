«Проявили мужество, бились до конца» 1 10.12.2018, 11:04

Кравченко — о старте сборной Беларуси на МЧМ по хоккею.

Главный тренер молодежной (U20) сборной Беларуси Дмитрий Кравченко в интервью пресс-службе ФХБ прокомментировал волевую победу его команды в стартовом матче на молодежном чемпионате мира в дивизионе I в германском Фюссене, сообщает tut.by.

Белорусы сумели переломить игру, до 40-й минуты уступая со счетом 0:3.

— Рады победе и тому, что проявили мужество, бились до конца. Но, честно говоря, после такого матча вообще никаких эмоций. Я отмечал, что нам не хватило пару дней для совместной тактической работы. Парни сами признавались: «Тренер, мы не то чтобы не хотим — просто привыкли делать по-другому». И я не собираюсь их перестраивать. Просто, когда звенья переплетаются, получается, что одни делают одно, другие — другое. Из-за этого так трудно втягивались.

— За счет чего переломили ход матча?

— Гол в раздевалку воодушевил игроков. Плюс мы, тренеры, тоже старались разговаривать с ребятами. Если команда умеет быстро перестраиваться и действует до конца, значит, у команды есть стержень.

— Чего ждать завтра?

— Знаю, что завтра будет другой матч. Но сейчас о нем не думаю. Начну думать в 00.01, — сказал Дмитрий Кравченко.

Дальнейший календарь матчей сборной Беларуси на турнире выглядит так:

10 декабря. Беларусь-U20 — Франция-U20 (17.30)

12 декабря. Беларусь-U20 — Австрия-U20 (22.00)

13 декабря. Германия-U20 — Беларусь-U20 (22.00)

15 декабря. Беларусь-U20 — Латвия-U20 (22.00).

Путевку в элитный дивизион получит победитель турнира в Фюссене.

Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 8 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец, Александр Белявский и Юрий Файков (под его началом белорусы расстались с элитным дивизионом на прошлом ЧМ, уступив в битве за выживание датчанам — 4:5, 2:3 Б).

Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.