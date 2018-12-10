На площади Независимости в Минске работают саперы 5 10.12.2018, 11:03

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Поступил звонок о минировании.

Саперная группа работает на площади Независимости после сообщения о заминировании. Как сообщают читатели tut.by, людей просят покинуть прилегающие территории и ТЦ «Столица».

Закрыт подземный переход в сторону педагогического университета на площади Независимости, сообщили читатели. Неподалеку замечена машина саперов.

«ТЦ „Столица“ закрыт, работают саперы и милиция. Никого не пускают в ТЦ, а те, кто успел войти, не выпускают на площадь, и до 12 часов он будет закрыт», — написала также в редакцию читательница Анастасия.

Во Внутренних войсках подтвердили: поступил сигнал о том, что объект заминирован.

«На площадь выбыла саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра Внутренних войск. Специалисты уже на месте и приступают к работе. Сообщение проверяется», — подтвердил официальный представитель Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.

В столичной милиции уточнили, что в 9.42 в дежурную часть поступил звонок от неизвестного «с сообщением о заминировании пл. Ленина». Кроме саперов на месте работают правоохранители, проводится эвакуация людей.

Кроме того, при входе на станцию «Площадь Ленина» усилили охрану. «Проверяют все чемоданы и большие сумки, хотя обычно не так строго», — рассказала минчанка Кристина.