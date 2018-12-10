Лукашенко - военному преступнику из Судана: Мне очень приятно, что вы приехали к нам 10.12.2018, 11:54

Диктатора Омара аль-Башира разыскивает Международный уголовный суд.

В Минск приехал диктатор Судана Омара Хасан Ахмеда аль-Башир.

Сегодня он встретился с Лукашенко, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что визит Омара Хасана Ахмеда аль-Башира в Минск в декабре из Хартума, где тридцатиградусная жара, - это "хороший экстрим". "Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но для того, чтобы почувствовать себя на севере, температуры достаточно", - отметил диктатор.

12 июля 2010 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира, предъявив ему обвинения в организации и проведении геноцида фор, масалитов и загава, трех этнических групп в составе населения cуданского Дарфура.

Несмотря на это, диктатор проводит встречи с лидерами некоторых стран. В 2017 году он прибыл в Сочи, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным американского журнала «Parade», на 2005 год он занимал первое место в десятке самых худших диктаторов современности.