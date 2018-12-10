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В Беларуси появится французский строительный ритейлер Leroy Merlin

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  • 10.12.2018, 12:03
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Первый магазин появится в районе «Торгового дома Ждановичи» в Минске.

Французский строительный ритейлер Leroy Merlin после нескольких лет раздумий объявил об открытии гипермаркета в Минске. Первый магазин известной сети распахнет двери в марте 2020 года в районе «Торгового дома Ждановичи». Об этом заявил представитель французского ритейлера на конференции для белорусских поставщиков в Минске, пишет tut.by.

Торговая площадь магазина составит 10 тыс. кв. м, в нем также будет склад на 2 тыс. кв. м и парковка на 900 машино-мест.

Французский ритейлер планирует развивать бизнес в Беларуси через Россию, где уже открыт 91 магазин Leroy Merlin. В планах ритейлера увеличить количество за три года до 140. Причем в течение пяти лет доля продукции под собственными торговыми марками должна вырасти с 16,3% до 70%, а доля российских поставщиков — с 55% до 70%. С 2002 года французский ритейлер инвестировал в Россию 1,7 млрд евро, то есть открытие одного магазина обходилось в 18,5 млн евро.

Сегодня сегмент DIY-ритейла («Do it Yourself» — «Сделай сам») считается одним из наиболее перспективных рыночных категорий. В Беларуси эту нишу делят операторы Mile, «Материк» и ОМА. Ожидается, что через год в этот сегмент придет Leroy Merlin.

Компания была основана в 1923 году во Франции супругами Адольфом Леруа и Роз Мерлен. Специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В настоящее время в мире открыто около 500 магазинов. В среднем в магазине Leroy Merlin работают 350−400 человек.

Приход на белорусский рынок «Леруа Мерлен» — это дополнительные рабочие места, повышение социальной стабильности и сбыта продукции местных товаропроизводителей, заявили представители французского ритейлера. В соответствии со своей политикой компания «Леруа Мерлен» стремится увеличить количество местных поставщиков, оказывая поддержку с помощью заключения среднесрочных контрактов.


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