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Витебчане - властям: Какое лицемерие!

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  • 10.12.2018, 12:23
  • 4,081
иллюстрационное фото newgrodno.by

Жители Витебска возмущены ситуацией с табачными киосками в городе.

Недавно «Витебский курьер» получил письмо от Ларисы, которая затронула проблему дефицита скамеек в городе:

- Расскажите, пожалуйста, сколько пенсионеров проживает в Витебске и почему в городе совсем нет скамеек. Перекладывают плитку бесконечно километрами, а старикам даже на остановке присесть негде. Поставили кое-где по одной на 3 человека, а остальные мучаются. Я могу и постоять, а вот больным и бедным очень тяжело. Такое впечатление, что стариков в нашем городе просто ненавидят. Стоят они по 40 минут в ожидании автобуса, а проехать в маршрутке позволить себе не могут.

Что касается количества пенсионеров, то, к сожалению, точную цифру витебчан, находящихся на заслуженном отдыхе, выяснить не удалось. Журналисты провели свои расчеты — и вот что получилось.

Если брать данные Главного статистического управления Витебской области, то численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите на конец 2017 года — 344600 человек. С учетом общей численности населения в Витебском регионе — 1 180202 человек (на 1 января 2018 года), удельный вес нетрудоспособного населения составляет приблизительно 26%. Таким образом, если произвести аналогичные расчеты для Витебска, то среди 370298 горожан порядка 100000 — это пенсионеры.

Теперь о скамейках на остановках общественного транспорта. Журналисты попросили прокомментировать ситуацию заместителя директора по эксплуатации и идеологической работе филиала «Городской электрический транспорт Витебска» Виктора Кожуха:

- По нормативным документам площадка остановочного пункта должна быть оборудована скамьей. То есть в документах не указано сколько должно быть скамеек. В то же время, на трамвайных остановках, где обслуживают большое количество пассажиров, установлено несколько скамеек. К примеру, после обращения к нам жителей Московского проспекта, на остановке «Университет Машерова» мы поставили три скамейки.

Он посоветовал витебчанам обращаться с предложениями на электронную почту предприятия vttu@vitebsk.by.

- Если горожане считают, что на обособленном трамвайном или троллейбусном остановочном пункте не достаточно скамеек, то следует обращаться непосредственно к нам в филиал. А если речь идет об остановке общественного транспорта, на которой останавливаются автобусы, маршрутные такси и троллейбусы, то стоит писать в отдел ЖКХ горисполкома или на предприятие «Гордормост», — добавил Виктор Кожух.

Тему мест для сидения на остановках общественного транспорта подняла в своем письме и большая семья С-их:

- Городские власти нашли способ заменить разваленные скамейки на остановках общественного транспорта в Витебске. На популярных среди пассажиров остановках устанавливают новые павильоны со скамейками и с табачными киосками. Вы не находите, что это странная забота о жителях города?!

Далее авторы эмоционального обращения заявляют, что чиновники и учителя много говорят про поддержку здорового образа жизни, о вреде и последствиях курения:

- Какое лицемерие! В городе открыто пропагандируют курение. При этом совсем недавно власти рьяно боролись с ларьками на остановках, которые портили «имидж города». Теперь же по всему городу будут стоять вездесущие киоски «Табакерка». Получается, что для табачного «барона» все двери открыты?! А для всех остальных ЗОЖ — «здесь отравляют жизнь».


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