ЕС ввел санкции против организаторов «выборов» на Донбассе 10.12.2018, 12:39

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили список.

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, передает eurointegration.com.ua.

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запрет на получение виз и замораживание активов для 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" в восточной Украине", - написал Джозвяк.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 декабря 2018 г.

Он добавил, что решение будет опубликовано в официальном журнале сегодня ЕС около полудня.

Напомним, ЕС считает "выборы", которые состоялись на 11 ноября, незаконными и нелегитимными и не признает их.