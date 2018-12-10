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Гимн сопротивления: права есть, пока за них борются

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  • 10.12.2018, 12:45
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Песня на девяти языках, которая не устареет никогда.

В Международный день прав человека координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский опубликовал в «Фейсбуке» Гимн сопротивления:

«Гимн сопротивления на 9-ти языках. Кадры из итальянских, испанских, турецких, португальский, греческих, и бразильских акций протеста!

Не устарела и не устареет никогда ... Права есть, только пока за них борются. Свобода – тоже», - написал активист.


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