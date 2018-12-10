Гимн сопротивления: права есть, пока за них борются

Гимн сопротивления: права есть, пока за них борются5
- 10.12.2018, 12:45
- 1,166
Песня на девяти языках, которая не устареет никогда.
В Международный день прав человека координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский опубликовал в «Фейсбуке» Гимн сопротивления:
«Гимн сопротивления на 9-ти языках. Кадры из итальянских, испанских, турецких, португальский, греческих, и бразильских акций протеста!
Не устарела и не устареет никогда ... Права есть, только пока за них борются. Свобода – тоже», - написал активист.