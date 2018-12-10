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В Германии из-за забастовки остановились почти все поезда

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  • 10.12.2018, 12:59
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Фото: @SWeiermann

Железнодорожники требуют повышения зарплаты.

В Германии в понедельник утром серьезно нарушен график железнодорожных перевозок из-за забастовки железнодорожников, требующих повышения зарплаты.

Об этом сообщает AFP (перевод – eurointegration.com.ua).

Межрегиональные перевозки были отменены по всей стране из-за четырехчасовой забастовки, которая началась в 5:00 утра, сообщил немецкий ж/д-оператор Deutsche Bahn.

Во многих крупных городах таких как Берлин, Франкфурт, Мюнхен и других столицах федеральных земель местный трафик почти полностью остановился.

Забастовка затронула скоростные поезда (ICE), а также междугородние сообщения. Перебои коснулись и региональных служб. В федеральной земле Бавария были приостановлены все железнодорожные перевозки.

Переговоры о зарплатах между Deutsche Bahn и профсоюзом железнодорожников EVG, требующие повышения заработной платы на 160% для 160 тысяч сотрудников, в субботу завершились без каких-либо договоренностей.

"Работодатель сделал предложения, которые не соответствовали нашим требованиям", - сказала переговорщик EVG Регина Руш-Зимба.

Deutsche Bahn в своем заявлении назвал забастовку "абсолютно бесполезной", заявив, что предложение компании было "привлекательным и отвечало основным требованиям" работников.

В понедельник днем должен состояться новый раунд переговоров между сторонами.


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