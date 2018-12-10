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Как житель Барановичей зарабатывает на съемках с дрона

  • 10.12.2018, 13:34

Для Павла Якушевича управление дроном – это и хобби, и любимая работа.

Павел Якушевич снимает видео с помощью летательного аппарата – дрона. Молодой человек рассказал intex-press.by о сложностях съемок с высоты, самых популярных заказах и конкуренции среди пилотов дронов:

- Два года назад я окончил Белорусскую госакадемию искусств, где учился на кинотелеоператора. На первом курсе начал подрабатывать ассистентом оператора, участвовал в съемках рекламы, сериалов, свадеб. В 2015 году я открыл ИП и начал работать на себя. Именно тогда и решил попробовать снимать с дрона.

«Было страшно поднимать такие деньги в воздух»

Свой первый дрон я купил за $1500. Это оптимальная цена за аппарат с минимальной комплектацией: сам дрон, пульт управления и один аккумулятор, которого хватает на 20 минут полета. Для съемок этого мало, поэтому докупил еще две батареи. Они обошлись в $400 долларов.

В первый раз дрон я запустил в помещении: было страшно поднимать такие деньги сразу в воздух. Аппарат я поднял на метр в высоту, где он просто завис. Позже испробовал и на улице.

Как бы аккуратно ты ни пытался работать с дроном, без происшествий не обойдешься. Я свой аппарат разбивал дважды. Первый раз – спустя две недели после покупки, когда мой дрон летал над трамвайными путями в Минске. Из-за сильного электромагнитного излучения от проводов я потерял с ним связь. Дрон врезался в дерево, а после упал на машину и разбил лобовое стекло. Ремонт и вставка стекла в авто обошлись мне как стоимость нового дрона.

Горячий сезон – лето

Первый год после покупки дрона заказов у меня почти не было и аппарат себя не окупил. Я продал его, купил новый, с улучшенными характеристиками, и уже с ним начал выходить «в плюс». В Беларуси конкуренция среди тех, кто снимает с дрона, маленькая: на всю страну – 15–20 топовых пилотов дрона.

Съемка на такой беспилотник – это сезонная работа. Зимой с дрона не поснимаешь: не позволяет погода. А летом работаешь едва ли не ежедневно. Основной заработок – съемка на свадьбах. Иногда в субботу нужно успеть выполнить 2–3 заказа. Работа однообразная: молодожены хотят получить просто красивый и атмосферный ролик.

Приглашают снимать клипы, рекламу, видео для документального кино и российских сериалов. В среднем час съемки с дрона стоит 100 рублей, но довольно часто я уступаю и снижаю цену. Иногда ко мне обращаются спасатели и поисковики, для них снимаю бесплатно.

Надо было доставить авоську с бутылкой

Самым сложным с технической точки зрения был заказ для одного российского сериала, где мой дрон выступал в качестве курьера. По сюжету главный герой – пилот – попал в аварию, и у него временно парализовало ноги. Парню подарили дрон, чтобы он мог хоть как-то скрасить свои будни в больнице. Оказавшись в трудной ситуации, герой сериала начал выпивать и подаренный дрон использовал как возможность получить бутылку спиртного. Он отправлял аппарат через форточку своему другу, чтобы тот повесил на него авоську с алкоголем и возвращал дрон обратно.

Доставить по воздуху эту авоську с бутылкой было сложно: бутылка, как маятник, раскачивала дрон, из-за чего он мог в любой момент упасть и разбиться.

Планы на будущее

В Беларуси пока нет специального документа, в котором в полной мере были бы изложены правила полета на дроне. Поэтому у нас есть негласные договоренности: не подниматься выше 100 метров, летать в пределах зоны видимости, не летать над запрещенными объектами – аэропортами и воинскими частями. Но проблемы все же возникают. Однажды, когда я снимал площадь Ленина — общественное место, ко мне подошли сотрудники милиции и сказали, что на меня кто-то написал жалобу, начали расспрашивать, что я снимаю.

В Минске был случай, когда на проспекте Победителей мне нужно было снять конструкцию «Слава Пераможцам» для документального кино. Только я начинаю настраивать дрон к полету, как ко мне подходят омоновцы и говорят: «Лучше вы не взлетайте, иначе мы вас примем. Сейчас будет ехать Лукашенко». В итоге пришлось снимать через пару часов, когда они уехали. Уходя, омоновцы все же сфоткали мой паспорт и машину.

Мне нравится моя работа. Но рассказывать друзьям, чем я занимаюсь, иногда просто стыдно. Ведь я просто управляю игрушкой на пульте управления и зарабатываю при этом деньги.

В будущем я хотел бы поехать в Лос-Анджелес, поближе к Голливуду. Там можно работать круглый год, поскольку нет таких зим, как у нас. Да и проекты там более интересные. И платят больше.


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