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В «Столицу» снова пускают посетителей

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  • 10.12.2018, 13:35
Вход в ТЦ «Столица»

Cообщение о «минировании» не подтвердилось.

Саперы провели осмотр торгового центра «Столица» – подозрительных предметов не было обнаружено. Примерно в 12:15 людей начали запускать в помещение, а оцепление сняли.

Как рассказал Belsat.eu охранник, никакой настоящей опасности не было, информация о «минировании» не подтвердилась. Саперы уехали, осмотрев прилегающие территории.

На входе висело объявление, что ТЦ будет закрыт до 13:00 «по техническим причинам», но его открыли раньше из-за отсутствия угрозы.

Сегодня в 10 часов утра из ТЦ «Столица» эвакуировали работников и посетителей. Ранее неизвестный человек сообщил в милицию о «минировании пл. Ленина». В ГУВД Мингорисполкома предупредили, что проводится эвакуация, а ТЦ будет закрыт до 12:00.


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