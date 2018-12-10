В «Столицу» снова пускают посетителей 1 10.12.2018, 13:35

Вход в ТЦ «Столица»

Cообщение о «минировании» не подтвердилось.

Саперы провели осмотр торгового центра «Столица» – подозрительных предметов не было обнаружено. Примерно в 12:15 людей начали запускать в помещение, а оцепление сняли.

Как рассказал Belsat.eu охранник, никакой настоящей опасности не было, информация о «минировании» не подтвердилась. Саперы уехали, осмотрев прилегающие территории.

Сообщение о минировании на площади Независимости не подтвердилось https://t.co/x0FZxmUsAp — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 10 декабря 2018 г.

На входе висело объявление, что ТЦ будет закрыт до 13:00 «по техническим причинам», но его открыли раньше из-за отсутствия угрозы.

Сегодня в 10 часов утра из ТЦ «Столица» эвакуировали работников и посетителей. Ранее неизвестный человек сообщил в милицию о «минировании пл. Ленина». В ГУВД Мингорисполкома предупредили, что проводится эвакуация, а ТЦ будет закрыт до 12:00.