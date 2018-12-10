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Саудовская Аравия готовит обвал цен на нефть в Азии

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  • 10.12.2018, 13:36
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Saudi Aramco намерена резко увеличить отгрузки в Азию.

Сделка стран ОПЕК и России о новом сокращении добычи нефти, заключенная в прошлую пятницу, получила неожиданное продолжение, пишет finanz.ru.

Ключевой участник ОПЕК - Саудовская Аравия - одновременно с сокращением поставок на 0,5 млн баррелей в день приняла решение резко снизить цены на своем главном экспортном рынке - в Азии.

Легкие сорта саудовской нефти в январе подешевеют для азиатских клиентов на 1-2 доллара, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

Наиболее популярная марка саудовской нефти - Arab Light - станет дешевле на 1 доллар по сравнению с декабрем и будет продаваться с премией 60 центов к бенчмарку Oman/Dubai, к которому привязаны физические поставки ближневосточных производителей.

Сверхлегкие сорта подешевеют еще сильнее: скидки на Arab Super Light составят 1,5 доллара, а на Arab Extra Light - 2 доллара. В результате их отгрузочные цены рухнут до минимума с начала 2017 года.

Рынок ждал снижения цен от саудитов, но их фактически масштаб оказался выше всех прогнозов, сказал Platts представитель торгующего в Азии нефтетрейдера.

Опрос агентства, проведенный в конце ноября, показал, что большинство трейдеров ждут снижения на не более чем на 70 центов.

По всей видимости, Saudi Aramco намерена резко увеличить отгрузки в Азию с начала 2019 года, рассуждает другой нефтетрейдер: скидки от саудитов с большой вероятностью спровоцируют цепную реакцию и вынудят других ближневосточных добытчиков из ОПЕК снижать цены следом.

Саудиты пытаются сдержать приток американской нефти на свой традиционный рынок, объясняет источник Platts: сланцевая добыча опережает рост глобального спроса, провоцируя избыток на американском рынке, который выливается на экспорт.

По данным американского Минэнерго, в первую неделю декабря объемы экспорта нефти из США достигли нового исторического рекорда в 3,2 млн баррелей в день.

По сравнению с ноябрем они подскочили на треть, а за год - более чем вдвое. В результате по объему поставок на мировой рынок Штаты опередили всех членов ОПЕК, кроме двух - Саудовской Аравии и Ирака.


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