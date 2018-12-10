Иван Дроздов: Да во всем мы были сильнее норвежцев 10.12.2018, 14:01

Иван Дроздов

Фото: junost.org

Хоккеист белорусской «молодежки» - о победе над командой Норвегии.

Нападающий молодежной сборной Беларуси (U-20) Иван Дроздов поделился эмоциями после волевой победы над командой Норвегии (5:3) в стартовом матче чемпионата мира в группе "А" дивизиона I. В ходе второго периода белорусы уступали 0:3, пишет "Прессбол".

- Хорошие эмоции, команда довольна, все рады. Но не стоит долго радоваться: в понедельник опять игра. Нужно выходить и побеждать.

Почему трудно начали матч с норвежцами? Не знаю… Вышли, может, немного не собрались. Потом поговорили — и все нормально. Переломили ход поединка, показав характер, и выиграли.

- Во втором перерыве нормальный такой разговор в раздевалке был?

- Нет, вообще ничего. Между собой поговорили — и все. Вышли и выиграли.

- В чем мы были сильнее норвежцев?

- Да во всем.

- Победная шайба — что-то наигранное?

- Что-то получилось. Главное, что забросили, а там уже все равно, как.

- Готовы каждый день играть?

- Да конечно. Сил вагон и маленькая тележка.