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Венгерский художник удивил Сеть головоломками

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  • 10.12.2018, 14:05

Художник предложил пользователям интернета найти снеговика, спрятанного на картинке.

Венгерский художник Гергели Дудас, известный в социальных сетях как Дудольф, любит удивлять своих поклонников головоломками, пишет 120.su.

Он уже и раньше предлагал пользователям интернета найти на картинках какие-либо спрятанные объекты, но на сей раз мужчина решил посвятить очередное творение наступившей зиме и представил вниманию людей картинку с множеством снежинок. Художник заявил, что далеко не все снежинки являются таковыми, ведь среди них спрятан крошечный снеговичок.

Пользователи принялись «ломать глаза», и надо сказать, что среди поклонников Гергели оказалось немало глазастых персон, обладающих отличным зрением. Позже в интернете появилась и другая картинка, на которой уже ясно видно, где именно скрывается неуловимый снеговик.


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