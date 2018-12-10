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Павел Сапелко: Власть нужно воспитывать, чтобы она уважала права человека

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  • 10.12.2018, 14:21
Павел Сапелко
Фото: spring96.org

Белорусский правозащитник о ситуации в стране в 2018 году.

Ежегодно, начиная с 1950 года, 10 декабря отмечается День прав человека. Какова сегодня ситуация с соблюдением прав человека в Беларуси и с какими трудностями приходится сталкиваться борцам за права человека, intex-press.by обсудила с Павлом Сапелко, правозащитником правозащитного центра «Весна».

"Павел Сапелко – юрист, специализировался на оказании юридической помощи и защите в суде политических и общественных деятелей. За защиту в суде интересов лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидата в президенты Андрея Санникова в 2011 году Павла Сапелко лишили адвокатской лицензии.

– Изменилась ли за последний год в Беларуси ситуация с соблюдением прав человека?

– В лучшую сторону мало что меняется. Да, бывают периоды, когда случаев нарушения прав человека фиксируется меньше, но это, к сожалению, не значит, что их нет. Это говорит лишь о том, что в какой-то конкретный период в стране было затишье, не происходило каких-либо значимых или знаковых событий, на которые бурно бы реагировала власть. Как правило, с реакцией на эти события чаще всего и связаны факты нарушения прав человека.

Например, в прошлом году массовых задержаний было гораздо больше, нежели в текущем. В 2017 году во время шествия на День Воли только в Минске задержали больше сотни человек. В этом году таких массовых задержаний не было. Но это не значит, что ситуация улучшилась. Да, прецедентов было меньше, но системных изменений не произошло. Закон остался в том же состоянии, репрессивная политика власти не изменилась, и ничто не мешает ей в следующем году проиграть очередной жесткий сценарий. Например, увеличить количество привлеченных к административной ответственности.

– С какими проблемами и просьбами чаще всего обращаются к правозащитникам?

– Основной акцент в своей работе мы делаем на защите политических и гражданских прав. Реже – социально-экономических прав.

Часто к нам обращаются жертвы жестокого обращения. В первую очередь мы оказываем информационную поддержку, консультативную помощь. На мой взгляд, это очень важно. В государственных органах такую поддержку получить непросто: там боятся, что осведомленный пострадавший начнет действовать и ситуация с применением жестокости станет достоянием общества.

– Людям нередко приходится отстаивать свои права в суде. Каких примеров исхода такой борьбы больше?

– Далеко не все выступления в суде заканчиваются какой-то безоговорочной победой или решением проблем конкретного человека. Несмотря на то, что правозащитники не выступают в суде, информационная поддержка, которую они оказывают, часто играет решающую роль.

К сожалению, в этом году примеров каких-то значимых побед в суде нет. Если рассматривать прошлый год, то это было громкое дело Игоря Птичкина, умершего в СИЗО в Минске. Мы помогали его семье, когда родные взыскивали компенсацию с государства за моральный вред, причиненный гибелью их родственника. Семье удалось победить и получить компенсацию.

– Замечаете ли вы, что люди стали более внимательны и требовательны к тому, чтобы их права соблюдались, что люди все больше стремятся отстаивать свои права?

– Жители нашей страны стали гораздо больше информированы о правах человека. На мой взгляд, это происходит благодаря правозащитникам, которые в своих выступлениях часто указывают именно правозащитные аспекты той или иной проблемы. Можно вспомнить те же декреты о тунеядцах. Выступая в средствах массовой информации по поводу их принятия, правозащитники обсуждали эти документы именно в контексте нарушения прав человека. В сознании людей начало закрепляться утверждение, что не всегда даже закон должен соблюдаться, потому что в Беларуси закон иногда может нарушать права человека.

– В каких условиях сегодня приходится работать правозащитникам в Беларуси?

– В этом году произошло знаменательное событие для нас. В тот день, когда Беларусь отчитывалась перед Комитетом против пыток ООН, один из представителей заявил, что в Беларуси отменят уголовную ответственность за действия в интересах незарегистрированных организаций. Тем не менее условия работы продолжают оставаться весьма напряженными.

У большинства правозащитных организаций проблемы с финансированием, мы по-прежнему испытываем на себе давление со стороны представителей государственной власти.

Правозащитники часто проводят мониторинги мирных собраний, соответственно, сами присутствуют на пикетах, оценивая действия участников. Представителей «Весны», а также «Белорусского Хельсинкского Комитета» очень часто задерживают и привлекают к административной ответственности за выполнение этой функции.

– Почему, на ваш взгляд, в нашей стране до сих пор не отменили смертную казнь?

– Об отмене смертной казни в Беларуси сегодня говорят не только правозащитники. Некоторые представители власти также отмечают, что они «не против отмены, но мы вынуждены учитывать мнение народа», ссылаясь при этом на результаты референдума 1996 года.

И вот здесь возникает масса нюансов. Когда проводился референдум, не было альтернативы в виде пожизненного заключения. Кроме того, со дня референдума прошло больше 20 лет и участие в нем принимали представители прошлого поколения. Нынешнее же не могло высказать свое мнение. К тому же не все вопросы в принципе могут выноситься и решаться посредством референдума. Например, попросить людей проголосовать «за» или «против» дорожного сбора в Беларуси – сход такого референдума очевиден. Тем не менее сбор существует и решение о его вводе принимали представители власти. Решение вопросов, связанных со смертной казнью, тем более удел политической элиты.

– Что можно сказать о перспективах? Стоит ли ожидать, что ситуация с соблюдением прав человека в нашей стране изменится в лучшую сторону?

– Однозначно можно сказать, что осведомленность отдельных людей и общества в целом растет. Люди больше знают о своих правах, а следовательно, тщательнее отслеживают и замечают ситуации, в которых эти права могут нарушаться.

Раньше, например, заключенные могли не знать, что слишком сильно зажатые наручники – это жестокое обращение, а значит, нарушение прав человека. Сегодня многие знают, что принуждение к тяжелому низкооплачиваемому труду в тюрьмах – это тоже жестокое обращение. Знают и пытаются влиять на ситуацию, менять ее.

Но в то же время здесь еще есть поле деятельности для нас как для правозащитников, оно очень широкое и работы много. Должно, наверное, смениться несколько поколений, каждое из которых будет осведомлено о правах человека больше, чем предыдущее. Переоценить здесь чью-то роль сложно, усилия должны быть совместными: власть, общество и правозащитники. Нужно много работать, главное – воспитывать власть так, чтобы она уважала права человека.


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