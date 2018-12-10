Площадь Независимости «заминировала» 55-летняя женщина 1 10.12.2018, 14:27

Личность анонима установлена.

ГУВД Мингорисполкома установило личность анонима, сообщившего о минировании на площади Независимости, возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".

"Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома установлено звонившее лицо. Это женщина, 1963 года рождения, без определенного рода занятий", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее информации, возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об опасности".

Ю.Гончарова также сообщила, что по месту жительства женщины в квартире (Заводской район Минска) сейчас проводится осмотр.

"Выясняются все обстоятельства. Уточняется факт нахождения на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения", - добавила официальный представитель.