Площадь Независимости «заминировала» 55-летняя женщина

Площадь Независимости «заминировала» 55-летняя женщина1
- 10.12.2018, 14:27
Личность анонима установлена.
ГУВД Мингорисполкома установило личность анонима, сообщившего о минировании на площади Независимости, возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".
"Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома установлено звонившее лицо. Это женщина, 1963 года рождения, без определенного рода занятий", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
По ее информации, возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об опасности".
Ю.Гончарова также сообщила, что по месту жительства женщины в квартире (Заводской район Минска) сейчас проводится осмотр.
"Выясняются все обстоятельства. Уточняется факт нахождения на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения", - добавила официальный представитель.