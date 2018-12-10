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Жителей Полоцка повеселила елка в центре города

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  • 10.12.2018, 14:35
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Фото: gorod214.by

Почему новогодняя елка в центре Полоцка простояла лишь один день.

Несколько дней в соцсетях обсуждают новогоднюю елку в Полоцке. Установили ее к праздникам на площади Свободы, но жители красавицу явно не оценили. А вскоре заметили: елка пропала. Что случилось с главным городским символом Нового года, tut.by рассказали в ЖКХ Полоцка.

После того как елку установили, жители Полоцка стали сбрасывать в Сеть ее фото. Снимки сопровождались веселыми комментариями.

«Немножко лысая», — шутил один из пользователей. «Она просто устала от этой жизни», — написал другой. «Зато настоящая», — парировал третий. «Это новое веяние в новогоднем торжестве», — отвечал им кто-то четвертый.

Кто-то тут же вспомнил зиму 2015-го, когда в канун католического Рождества у новогоднего дерева в центре Полоцка сломался ствол и из-за штормового ветра елка упала. Некоторые усмотрели в этом какой-то рок и причитали, что городу с елками явно не везет.

Снимки нынешнего оригинального дерева набирали в соцсетях сотни «лайков» и десятки комментариев. Чуть позже люди стали сообщать, что елка исчезла. Некоторые переживали, не останется ли город в Новый год без главной красавицы.

Волноваться, оказалось, не стоит. В ЖКХ Полоцка сообщили: уже на этой неделе на площади Свободы появится новое красивое дерево.

— Предыдущая елка была повреждена при транспортировке, — поясняет сложившуюся ситуацию Александр Михалевич, директор ЖКХ Полоцка. — Те повреждения, которые она получила, невозможно было устранить. Нижняя часть повреждена и не имела эстетического вида. Мероприятия, которые мы рассмотрели, чтобы восстановить нижние ветви, эффекта не дали.

В итоге коммунальники решили эту елку убрать.

— Новую ель на площади Свободы установят на этой неделе, — продолжает собеседник.

Ну а ту, что была тут несколькими днями раньше, чуть-чуть подрезали и увезли в микрорайон Аэропорта, где устанавливают более низкие елки.


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