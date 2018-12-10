Навальный: Вызовет ли Золотов на дуэль ФСБ? 1 10.12.2018, 14:45

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В Росгвардии воруют такими масштабами, что это уже вообще никак нельзя отрицать.

Вот у меня всё утро разрывается телефон: а что вы думаете о том, что ФСБ назвала закупки продовольствия Росгвардией «коррупционноёмкими», а цены «необоснованно завышенными»?

Да блин, что я могу сказать, пишет российский оппозиционер Алексей Навальный на сайте navalny.com.

Прекрасно. Я рад, что ФСБ наконец-то сделала что-то полезное. Только зачем мне ФСБ, чтобы понять: 29 это меньше, чем 37?

Давайте, практическое упражнение для всех, кто хочет почувствовать себя ФСБ:

1. Заглядываем в контракт Росгвардии. Видим цену закупки лука 37,30 рублей, а капусты — 46,78 рублей.

Это всё большими оптовыми партиями.

2. Нам лень идти в магазин, поэтому смотрим, сколько стоят лук и капуста В МОСКВЕ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. То есть по максимально высокой розничной цене.

Лук: 29,90 рублей

Капуста: 25,90 рублей.

Поздравляю: вы только что стали следователем ФСБ по особо важным делам и раскрыли хищения на миллиарды.

Мы сделали ровно то же самое:

Штука в том, что Золотов в Росгвардии ворует такими масштабами, что это уже вообще никак нельзя отрицать. Ну скажет ФСБ: закупки были ок. Так в России есть примерно 80 миллионов человек, которые этот чертов лук закупали на прошлой неделе в два раза дешевле, чем Росгвардия полгода назад.

Тем не менее, две вещи мне хотелось бы прокомментировать. Из статьи в РБК следует, что бодрый и энергичный ФАС уже прям расследует это дело давно сам, без наших сообщений.

А мы видим совершенно противоположное. ФАС отказывает в возбуждении дела, так как оно рассматривается где-то не пойми где в правоохранительных органах.

ФСБшникам ФАС в возбуждении дела почему-то не отказал. И со сроками у них что-то странное: целых полгода рассматривали обращение ФСБ, хотя максимальный срок проверки 3 месяца. Почему же ФАСу не рассматривать дело по нашему обращению? По очень простой причине: в таком случае мы будем стороной и получим доступ к документам, а задачей ФАСа является спасение стариков Золотова и Медведева, намутивших денег на этом контракте.

Второе. Обратите внимание: нарушения усматриваются в действиях мясокомбината «Дружба народов», а не должностных лиц Росгвардии. То есть и здесь мы видим, что Золотова выводят из-под расследования. Это, типа, мясокомбинат виноват. А то, что принадлежит он бывшему подчиненному Золотова, это случайно вышло.

Но нам начинают приходить ответы из Военной прокуратуры. Военная прокуратура Нижегородского гарнизона пишет, что возбудила дело в отношении именно сотрудников Росгвардии и именно по нашему обращению. Такие ответы должны прийти из всех военных округов.

Третье и самое смешное. У нас завтра предварительное заседание арбитражного суда, где тот самый комбинат «Дружба народов» судит меня и ФБК за то, что мы опорочили честь и достоинство честных предпринимателей.

И основание их иска: наши цены рыночные, а Навальный всё врёт.

Но это и отлично: вопрос их виновности имеет ключевое значение для разрешения дела, поэтому мы будем ходатайствовать об истребовании всех материалов проверок и суд должен эти ходатайства удовлетворить.

Но не сомневаюсь, что они ещё и «выиграют», а суд постановит ролик удалить.

А мы со своим здравым смыслом и даже с признанием ФСБ о том, что контракт был коррупционный, снова будем бороться с Роскомнадзором, блокирующим ещё один наш ролик и ещё один пост в этом блоге.