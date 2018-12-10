Брестчане показали, куда идет «дорожный налог» 5 10.12.2018, 14:51

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На одной из улиц Бреста вместо дороги - смесь из глины и грязи.

Брестчане в интернете жалуются, что в дождливую погоду по улице Боровой сложно ходить. По этому поводу они даже сняли видео, пишет «Брестская газета».

«Сплошная глина… И по такой дороге нам приходится ходить каждый день», – рассказывает жительница Бреста на видео.

Дорога вся размыта – грязь и глина лежит в несколько слоев. Когда начинает подтаивать снег становится еще хуже. Следы людей на такой «дороге» уходят на несколько сантиметров вниз, портя обувь, а шины автомобиля увязают еще глубже.

Улица Боровая находится на окраине Бреста недалеко от кладбища “Плоска” и агрогородка Черни, в границах северного полукольца (см. схему).