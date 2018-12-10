Профсоюз РЭП помог животноводу отсудить у начальства фермы надлежащие выплаты 2 10.12.2018, 15:08

Владимир Евхута

Фото: «Белсат»

Владимир Евхута через суд добивался доплаты до минимальной зарплаты.

Зарплата члена профсоюза РЭП Владимира Евхуты на ферме в Мижевичах не дотягивала даже до минимальной, а это запрещает Трудовой кодекс, пишет praca-by.info.

Член профсоюза РЭП Владимир Евхута работает животноводом на ферме в Мижевичах, в Слонимском районе. Его зарплата, в нарушение закона, была меньше минимальной; и за эти деньги наниматель еще и заставлял животновода работать сторожем. Когда Владимир Евхута стал добиваться от начальства, чтобы оно выполняло Трудовой кодекс, то сразу же впал в немилость. Наниматель попытался избавиться от работника, причиняющего неудобства, и дважды применил к Владимиру Евхуте дисциплинарные взыскания: якобы доярки пожаловались на животновода за то, что тот не чистит клеток.

Оспаривать эти дисциплинарные взыскания, а также добиваться выплаты надлежащей зарплаты Владимир Евхута отправился в суд. Его интересы представляет юрист независимого профсоюза РЭП Виктор Ламеко.

7 декабря суд Слонимского района принял решение в пользу Владимира Евхуты. Суд отменил дисциплинарное взыскание в виде выговора, взыскал с нанимателя КСУП «Мижевичи» доплату за сверхурочные работы (водопоение и сгребание навоза) и доплату до минимальной зарплаты с октября 2017 года до января 2018 года, всего – 581 рубль 12 копеек.

Пока до суда дошел только Владимир Евхута, когда не доплачивают всем.