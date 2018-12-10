В Германии забег Санта-Клаусов сняли на видео 10.12.2018, 15:10

В мероприятии приняли участие более 1000 человек.

В Минхендорфе в Германии прошел предрождественский забег Санта-Клаусов, в котором приняли участие более 1000 человек. Все они были облачены в соответствующие костюмы, пишет korrespondent.net.

В числе участников были как мужчины, так и женщины, а заодно с ними - пожилые люди и дети.

По словам организаторов, такое количество Сант в других европейских городах еще не принимало участие в забегах.

Целью данного забега является привлечение людей к занятиям спорта не только летом, но и зимой.