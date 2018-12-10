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Фотофакт: Британец Алан Смит пикетирует посольство Беларуси в Варшаве

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  • 10.12.2018, 15:17
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Алан Смит

Бывший заключенный витебской колонии вышел на акцию в поддержку товарищей.

Британец Алан Смит пикетировал белорусское посольство в Варшаве. Таким образом британец выказал поддержку своим товарищам, которые остаются в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба.

Алан Смит руководил фирмой, которая занималась организацией медицинского обслуживания иностранцев, в том числе в Беларуси. По словам Смита, он купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака. Белорусский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за организацию нелегального канала миграции. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а после отбывал наказание в колонии Витьба-3 в Витебской области.

Он не мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отказался признать вину. 29 сентября британец вышел на свободу, но заявил, что намерен добиться наказания тех, кто незаконно упрятал его за решетку.


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