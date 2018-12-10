Главного патологоанатома Минздрава будут судить за взятки на $180 тысяч 13 10.12.2018, 15:30

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Он признал вину.

За получение взяток на общую сумму более 390 тысяч рублей будут судить бывшего главу Городского клинического патологоанатомического бюро. По версии следствия, он получал откаты от поставщиков ритуальных принадлежностей и услуг. Об этом сообщили tut.by в прессе-службе Следственного комитета.

Мужчину задержали в июне 2018-го на рабочем месте при получении взятки, сообщал ГУБОПиК МВД. В наручниках оказался руководитель Городского патологоанатомического бюро Аркадий Пучков, он же являлся главным патологоанатомом Минздрава.

По данным следствия, фигурант на протяжении 16 лет, с января 2002 года, получал взятки от представителей фирм и предпринимателей.

«За возможность поставлять патологоанатомическому бюро производимую ими продукцию (гробы, деревянные кресты и прочее) для последующей реализации через магазин ритуальных принадлежностей учреждения либо оказывать услуги по перевозке тел умерших к местам захоронения», — рассказали в СК.

Подозревают, что размер откатов составлял 10% от стоимости товара, а «тариф» за перевозку тел по 100 долларов за одну машину.

Следствие также считает, что фигурант получал деньги от санитаров морга за продление и заключение трудовых контрактов, за предоставление возможности оказывать гражданам платные ритуальные услуги и прочее. За это ему полагалось 10% от зарплаты работников.

Есть также эпизод о заключении договора с директором фирмы на аренду помещения бюро под магазин ритуальных услуг. Начальник, согласно обвинению, требовал денег за продление договоренностей, но впоследствии предприниматель перестал платить и потерял место.

«В ходе расследования было установлено 24 эпизода (…). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 390 тысяч белорусских рублей», — рассказали в Следственном комитете.

Сообщается, что мужчина полностью признал вину. В ходе расследования он заплатил в бюджет всю предполагаемую сумму преступного дохода.

Мужчина под стражей, его действия квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Ему грозит от 5 до 15 лет заключения.

Кроме того, в адрес комитета по здравоохранению Мингорисполкома внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления.