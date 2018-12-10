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Навальный – членам «Единой России»: Вас, жуликов, всех посадят

  • 10.12.2018, 15:37
  • 2,643

Российский оппозиционер раскритиковал правящую партию.

Оппозиционер А. Навальный прокомментировал твит «партии власти», в котором организаторы опубликовали общую фотографию участников завершившегося 8 декабря 18-го съезда «Единой России».

Ретвитнув соответствующий пост «партии власти» на своей странице в Twitter, политик написал: «Вот прям по этой общей фотографии вас, жуликов, когда-нибудь и посадят всех».


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