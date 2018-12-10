закрыть
10 декабря 2018, понедельник, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Сын бизнесмена Япринцева вышел на свободу

10
  • 10.12.2018, 15:52
  • 3,673
Казбек Япринцев

В 2016 году Казбека Япринцева приговорили к 8 годам лишения свободы.

Казбек Япринцев, в августе 2016 года приговоренный к лишению свободы на 8 лет за мошенничество, вышел на свободу. Об этом tut.by сообщили источники, близкие к окружению Казбека и его отца, известного белорусского бизнесмена и спортсмена Владимира Япринцева.

«Казбек вышел на свободу в пятницу. Лукашенко удовлетворил его ходатайство о помиловании», — рассказал собеседник. «Помилование не освобождает от ответственности по гражданским искам — от долгов ни Казбек, ни его отец никогда не отказывались», — уточнил источник.

Напомним, потерпевших в деле по обвинению совладельца могущественного холдинга «Трайпл» Владимира Япринцева, его сына Казбека и партнера Япринцева-младшего по бизнесу Александра Арабяна было трое.

Первый — российско-австрийский бизнесмен Юрий Савяк, партнер по бизнесу двух российских авторитетных бизнесменов, главы федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и Иосифа Аксентьева (он же — Анзор Кикалишвили), которые, формально не являясь кредиторами, получили долю Япринцева в «Трайпле» в залог, до погашения долгов сына.

Однако в последующем Аксентьев факт залога отрицал, настаивая на чистой купле-продаже доли в размере 16,5% за 100 долларов (оценочная стоимость — около 26 млн долларов), что является предметом отдельного спора. Второй — директор компании «Газтранс» Андрей Рабцевич, о котором также писали, третий потерпевший — сотрудник компании «Виталюр», известный белорусский легкоатлет, чемпион мира в толкании ядра Андрей Михневич, который в процессе от претензий отказался. Сумма, которой завладели Япринцев-младший и Арабян, согласно приговора — 24,5 млн долларов и 3 млн долларов соответственно.

Как ранее сообщалось, совладелец холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев и его сын были задержаны 11 августа 2015 года. Глава Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что заявление о противоправной деятельности Владимира Япринцева поступило в КГБ летом 2015 года от белорусского бизнесмена Юрия Чижа и двух его партнеров из России. Позже был задержан и сам Юрий Чиж.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер