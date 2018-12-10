Сын бизнесмена Япринцева вышел на свободу 10 10.12.2018, 15:52

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Казбек Япринцев

В 2016 году Казбека Япринцева приговорили к 8 годам лишения свободы.

Казбек Япринцев, в августе 2016 года приговоренный к лишению свободы на 8 лет за мошенничество, вышел на свободу. Об этом tut.by сообщили источники, близкие к окружению Казбека и его отца, известного белорусского бизнесмена и спортсмена Владимира Япринцева.

«Казбек вышел на свободу в пятницу. Лукашенко удовлетворил его ходатайство о помиловании», — рассказал собеседник. «Помилование не освобождает от ответственности по гражданским искам — от долгов ни Казбек, ни его отец никогда не отказывались», — уточнил источник.

Напомним, потерпевших в деле по обвинению совладельца могущественного холдинга «Трайпл» Владимира Япринцева, его сына Казбека и партнера Япринцева-младшего по бизнесу Александра Арабяна было трое.

Первый — российско-австрийский бизнесмен Юрий Савяк, партнер по бизнесу двух российских авторитетных бизнесменов, главы федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и Иосифа Аксентьева (он же — Анзор Кикалишвили), которые, формально не являясь кредиторами, получили долю Япринцева в «Трайпле» в залог, до погашения долгов сына.

Однако в последующем Аксентьев факт залога отрицал, настаивая на чистой купле-продаже доли в размере 16,5% за 100 долларов (оценочная стоимость — около 26 млн долларов), что является предметом отдельного спора. Второй — директор компании «Газтранс» Андрей Рабцевич, о котором также писали, третий потерпевший — сотрудник компании «Виталюр», известный белорусский легкоатлет, чемпион мира в толкании ядра Андрей Михневич, который в процессе от претензий отказался. Сумма, которой завладели Япринцев-младший и Арабян, согласно приговора — 24,5 млн долларов и 3 млн долларов соответственно.

Как ранее сообщалось, совладелец холдинга «Трайпл» Владимир Япринцев и его сын были задержаны 11 августа 2015 года. Глава Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик сообщил журналистам, что заявление о противоправной деятельности Владимира Япринцева поступило в КГБ летом 2015 года от белорусского бизнесмена Юрия Чижа и двух его партнеров из России. Позже был задержан и сам Юрий Чиж.