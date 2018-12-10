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Как победить СССР в самом себе

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  • 10.12.2018, 16:18
  • 1,259

Полезные советы от белорусского блогера.

Как вы знаете — в своём блоге я часто рассказываю о реальной жизни в СССР и публикую множество фотоснимков из советской жизни разных лет. Многие читатели не понимают, почему сейчас всё это так актуально — ведь СССР не существует уже 27 лет. На самом деле срок в 27 лет для истории не такой уж и большой — и многие рудименты СССР продолжают жить и сегодня, пишет блогер Максим Мирович в ЖЖ.

Многие фанаты СССР считают эти совковые рудименты чем-то "особо ценным" — мол, все люди были друг другу братья, в подъездах даже не запирались квартиры, а если ночью в форточку крикнуть "партия сказала надо" — то на другом конце двора кто-нибудь обязательно отзовётся "комсомол ответил есть!". Но если посмотреть на вопрос глубже, то все характеристики типичного советского человека — это лишь навыки выживания в советской системе, и в современном мире они скорее вредные, чем полезные.

Итак, в сегодняшнем посте — десять дельных советов о том, как победить внутренний СССР в себе самом и начать, наконец, жить в XXI веке. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

1. Хорошо одевайтесь и следите за собой.

В СССР народ ходил в чём попало, типичный гардероб советского мужчины выглядел так — 1-2 костюма серо-мышиного и землисто-коричневого цвета, парочка растянутых и вытертых на локтях свитеров, несколько рубашек невнятных оттенков, для зимы — какое-нибудь нафталиновое пальто с воротником из цигейки и овечий тулуп под названием "дубленка". Опционально могла присутствовать дорогая меховая шапка (иногда подвязывемая резиночкой) и джинсы "Монтана", за которые отдавали полторы зарплаты фарцовщикам. Дома ходили в вытянутых на коленках синих штанах от спортивного костюма. Про белье скромно промолчу — носки штопались на лампочке и не выбрасывались, кажется, вообще никогда. После ядерной катастрофы на Земле остались бы камни, тараканы и штопанные на лампочке советские носки.

Ну, в СССР это всё было понятно — нормальная одежда была дефицитом, и народ одевался как мог. Сегодня возможность неплохо одеться есть практически у всех (приличная одежда стоит недорого), но тем не менее, многие даже вполне состоятельные люди одеваются во что попало — в точности как в Союзе, причём это касается многих стран бывшего СССР — к примеру, на эфиры украинских телеканалов часто приходят гости в каких-то страшных растянутых акриловых свитерах, засаленных древних "водолазках", мятых и потертых пиджаках землистых оттенков и т.д. Это никуда не годится.

Это же касается и внешнего вида — привести в порядок зубы и волосы сейчас стоит не таких уж больших денег, но внешний вид и мировосприятие это меняет кардинально.

2. Старайтесь жить в красивом интерьере.

Логическое продолжение предыдущего пункта — красивый и стильный интерьер (как и соственный внешний вид) оказывает сильное влияние на мироощущение человека. Я неоднократно встречал товарищей, которые сидят в каком-нибудь бабушатнике, смотрят на тоскливую разваленную тахту и начинают рассуждать в духе — "а вот при СССР эта тахта была новой, верните всё взад!".

Хороший интерьер не обязательно должен быть супер-дорогим. Для начала выбросьте ковер со стены (да-да, тот самый, красненький, с бахромой), отдерите от потолка ужасные пенопластовые панели, а со стен — обои в цветочек. Старую тахту, полированный сервант, колченогие кресла — на помойку. Туда же отправляйте и всё содержимое серванта — книги брежневских времён, хрусталь, сервизы и статуэтки — они вам не пригодятся никогда.

Стены можно покрасить в белый либо светло-серый цвет (либо поклеить качественные однотонные обои), потолок покрасить белой краской, мебель можно купить в той же ИКЕЕ — будет всяко лучше советского хлама. На стенах будут отлично смотреться какие-нибудь современные картины или старые семейные фотографии, на стеллажах — сувениры из путешествий либо ценные фамильные вещи. В общем, более-менее приличные интерьеры выглядят как-то так. Попробуйте создать дома что-то подобное — и вы сами увидите, как хотеться "назад в СССР" будет всё меньше и меньше.

3. «Будущее начинается сегодня».

Если вы не хотите быть "совком" — эту фразу нужно повторять себе каждый день. Советская власть обещала людям "мы будем жить хорошо, но завтра" — мол, когда-нибудь наступит коммунизм, а сегодня нужно "немножко потерпеть". Это мировоззрение перекочевало и в быт простых людей — зачем ремонтировать подъезд, если завтра настанет коммунизм, и всех переселят во дворцы? Зачем откладывать какие-то деньги "на старость", если завтра всё будет бесплатно? В итоге будущее наступало — но людям, которые о нём не подумали, в этом будущем не оказазывалось места.

О будущем нужно думать прямо здесь и прямо сейчас — и не только думать, но и делать что-то для того, чтобы ваша жизнь в будущем оказалась лучше сегодняшней.

4. Думайте и говорите про деньги.

Все годы существования СССР людям внушали, что деньги это очень плохо и от них все беды — этот тезис испортил мировосприятие целым поколениям людей. На самом деле деньги сами по себе ни хороши, ни плохи — это ресурс, с помощью которого человек может решать те или иные вопросы, и только от него зависит, что он будет делать с деньгами.

В современном мире деньги — это прежде всего независимость, возможность не работать "на дядю" и самому быть хозяином своей жизни. "Совкам" всех мастей такое положение вещей очень не нравится — по их мнению, народ должен быть беден, зависим и просить подачки у власть имущих, есть с руки и молчать. Если не хотите так жить — думайте и говорите про деньги и про то, как и где вы их будете зарабатывать.

5. Образование — процесс на всю жизнь.

В СССР человек получал образование и считался "готовым спецалистом". Профессии выпускников ВУЗов числились в специальном реестре профессий — в котором не могло, например, быть каких-то еще несуществующих профессий из будущего — всё было строго предопределено и расписано.  Потом были ещё всякие "курсы повышения квалификации", но чаще всего типовой советский специалист после своего ПТУ или института уже не учился ничему новому, занимаясь одним и тем же всю трудовую жизнь.

В современном мире всё работает иначе — если вы хотите оставаться на плаву, то учиться чему-то новому придется всю жизнь — как по мне, это крайне увлекательный процесс, у которого нет конца и края. Мы живём в XXI веке, и сейчас за свою жизнь человек может получить несколько образований и сменить 2, 3 или даже 4 профессии,  достигнув в каждой определенных высот, фактически прожить не одну, а несколько жизней — по-моему, это очень здорово и интересно.

6. Путешествуйте, изучайте другие страны.

СССР был закрытой страной — для того, чтобы выехать куда-то за рубеж, советский человек должен был сперва пройти множество рубежей внутренних, вроде проверок по линии семьи и бесед с КГБ (типовой выезд советского человека за рубеж классно показан в песне Высоцкого "Инструкция перед поездкой за рубеж"). Из-за жизни в изоляции многие советские люди были уверены, что живут в самой прекрасной, доброй и честной стране, а еще в самой богатой — для таких попадание в более-менее цивилизованную страну часто оборачивалось самым настоящим культурым шоком.

Сейчас, слава богу, СССР больше нет, границы открыты,  и каждый может поехать туда, куда пожелает. Чем больше вы будете ездить по миру — тем более полно вы будете представлять, что из себя в общем и целом представляет современная цивилизация и какое место в ней занимает ваша страна. Лучше, конечно, выбирать путешествия по новым, никогда ранее вами не посещаемым городам, а не просто овощной отдых на пляже — впечатления будут более полными.

7. Уважайте других людей и личное пространство.

В СССР считалось, что все, кто живет не так, как мы — это как минимум оболваненные люди, а как максимум — враги. Происходило это из-за агрессивного и экспансионалистского характера самого Марксизма-Ленинизма совкового разлива — он декларировал "единственно верное мироустройство", все несогласные с которым объявлялись либо дураками, либо врагами — под этим соусом были уничтожены миллионы граждан собственной страны.

Если вы не хотите казаться "совком" — не рассказывайте людям в других странах, как им жить и во что верить, не встревайте в рассказы иностранцев об их собственной стране с ремарками вроде "я учил про вас в школе и знаю это лучше!", не лезьте со своим мнением туда, где вас об этом не просят — больше слушайте, это интереснее. Это же касается и уважения к личному пространству — уважайте право других людей на собственное личное пространство и свободу.

8. Стройте планы на старость.

В СССР тот, кто выходил на пенсию — оказывался "списанным человеком", которому оставалось только играть в домино в парке, вытирать сопли у внуков и в лучшем случае выступать с рассказами о "революционной молодости" в местном Дворце пионеров. В XXI веке изменилась система занятости, появилось множество частных профессий, плюс постоянно увеличиваются сроки активной жизни — поэтому о том, что вы будете делать и чем заниматься в 60, 70 или 80 лет — нужно думать уже сейчас.

9. Будьте хозяинами своей жизни, не ищите врагов.

Часто в СССР считалось, что во всех бедах виноваты какие-то мифические "вредители, враги и шпионы". Открутилась гайка на рельсах? Поработали натовские диверсанты. В супе окащались одни кости вместо мяса? Кулаки объели народное добро. В саду ночью кто-то нассал в сапоги? Сталин прав— кругом враги. Отчего так происходило? Советская власть всячески насаждала идею "внешнего влияния" для того, чтобы отвести подозрения от себя и замаскировать свои собственные промахи — дабы даже в мыслях не возникал вопрос о её легитимности. Образ внешнего мира как чего-то враждебного и злого перекочевал и в быт — свои жизненные промахи люди стали списывать на "происки врагов".

Чтобы не быть "совком", нужно уметь често посмотреть в зеркало и сказат самому себе, что во всём, что вы имеете в жизни — вы должны ругать или благодарить только себя самого.

10. Воспринимайте мир как общий дом.

Такой, который у нас один на всех. И нового не построишь.

А в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу.


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