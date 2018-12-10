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Российских олигархов погнали из офшоров

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  • 10.12.2018, 16:22
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Cостоятельные граждане РФ столкнулись с проблемами при выводе капитала.

Администрации Дональда Трампа с помощью санкций за три месяца удалось сделать то, что правительство России было бессильно осуществить последние 27 лет, - перекрыть отток российских денег в офшоры, пишет finanz.ru.

После апрельского ужесточение сакционного режима, который сопровождался массовыми проверками счетов россиян на Кипре, заморозкой активов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также ликвидацией прибалтийской «прачечной» по отмыванию российских денег, состоятельные граждане РФ столкнулись с проблемами при выводе капитала.

Подавляющее большинство популярных у россиян офшорных юрисдикций перестали принимать российские деньги во втором квартале, а ключевые зоны и вовсе зафиксировали отток средств, сообщил ЦБ РФ в ежеквартальном отчете о прямых инвестициях из страны за рубеж.

Наиболее серьезные трудности возникли на Кипре - главной офшорной «копилке» российских денег. За апрель-июнь россияне вывели с острова 13 млрд долларов - рекордную за 4 года сумму.

Отток начался после того, как на Кипр приехала делегация Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного за координацию и практическое применение санкций.

После встречи с руководством кипрского ЦБ банки начали запрашивать у россиян документы, которые раньше не требовались - подтверждение источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса.

Объем прямых инвестиций россиян на Кипре сократился с 179 до 166 млрд долларов. Впрочем, он по-прежнему составляет внушительные 10% российского ВВП.

Одновременно более 10% выведенных денег пришлось вернуть с Виргинских островов: на конец первого квартала россияне хранили там 43,5 млрд долларов, а к концу второго - осталось лишь 38,3 млрд.

Прямые инвестиции в Австрию сократились с 31,3 до 29,7 млрд долларов, в Нидерланды - с 49,5 до 48,3 млрд долларов, в Швейцарию - с 18,7 до 17,5 млрд долларов.

Остановился отток российских денег на Бермуды, остров Джерси, в Монако и Латвию, которая долгое время была главной «прачечной» и перевалочным пунктов по выводу капитала из России в Евросоюз.

Попытка спрятаться в Гонконге также провалилась: в первом квартале россияне вывели туда около 1 млрд долларов, увеличив свои инвестиции почти в 6 раз. Однако во втором квартале все вложения пришлось ликвидировать - их объем упал с 1,337 млрд долларов до 269 млн.

Из крупных офшорных юрисдикций приток российских денег зафиксировали лишь Багамы - туда за квартал было выведено 600 млн долларов.

«Стало токсично быть русским, особенно русским с большими деньгами, - цитирует Bloomberg Олега Вьюгина, бывшего высокопоставленного чиновника центробанка, а ныне председателя наблюдательного совета ПАО «Московская биржа».

«Чем богаче, тем токсичнее», - констатирует Вьюгин.


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