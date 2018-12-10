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Активисты вышли ко Дворцу Республики с плакатом «Свободу СМИ! Свободу журналистам!»

  • 10.12.2018, 16:43
Алесь Абрамович и Сергей Подзолка

Их задержали.

В Международный день прав человека председатель Минской областной организации БСДП Алесь Абрамович и руководитель Борисовского отделения партии БСДП Сергей Подзолка вышли ко Дворцу Республики с плакатами "Власть нарушает наши права" и "Невыполнение прав человека ведет к рабству. Свободу СМИ! Свободу журналистам!" Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Своей акцией они хотели привлечь внимание к нарушению прав человека в Беларуси, однако, как только активисты развернули плакаты, к ним подъехал синий микроавтобус, из которого вышли три сотрудника ОМОНа и задержали их. Вместе с активистами была задержана и правозащитница Наталья Горячко, которая не принимала участия в пикете, а снимала на телефон происходящее.

Она успела сообщить, что на площади к ней подходил сотрудник Московского РУВД Астафьев с двумя подчиненными. После того, как подъехал микроавтобус, он приказал омоновцам забрать ее телефон у одного из присутствующих на площади журналистов, которому женщина успела его передать.

На 16 часов дня Алесь Абрамович, Сергей Подзолка и Наталья Горячко находятся в РУВД Центрального района, что будет с ними дальше - активисты точно не знают.

"Нам запрещают говорить по телефону. Следите за нашей судьбой!", - сказал Алесь Абрамович.


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