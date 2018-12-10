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Фотофакт: Солигорчане помогают турецкому дальнобойщику

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  • 10.12.2018, 16:58
  • 3,459

Он не смог развернуться на трассе и застрял.

Дальнобойщик из Турции не сориентировался в темноте и поехал не в нужном ему направлении. Когда понял, что едет не туда, он попытался развернуть фуру, но застрял, сложив авто «ножницами», пишет kurjer.info.

В субботу, 8 декабря, около 9 вечера солигорчанин Роман Сенкевич написал в сообществе «Солигорские Автолюбители», что на Р23 дальнобойщику нужна помощь и оставил номер телефона для связи.

Уже через час к дальнобойщику стали съезжаться люди, прихватив с собой фонари и лопаты. Некоторые взяли с собой кофе в термосе и бутерброды. Через какое-то время подъехали и сотрудники МЧС с ГАИ.

Общими усилиями снег из-под фуры вычистили. Но вытянуть машину не получилось из-за слишком большого веса. К счастью, мимо ехал щебневоз — грузовик всё-таки вытянули. Затем турецкого дальнобойщика провели до заправки в Старобине. К слову, он не говорил ни по-русски, ни по-английски.

Сообщество «Солигорские Автолюбители» выражает благодарность всем, кто приехал помочь дальнобойщику.


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