Как борцы с заводом под Брестом массово в Минприроды ходили 10.12.2018, 17:15

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Инициативная группа по борьбе со строительством завода АКБ под Брестом оставила коллективное обращение в Минприроды.

Инициативная группа по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода оставила 1о декабря коллективную жалобу в книге замечаний и предложений Министерства природы и охраны окружающей среды, пишет «Брестская газета».

Поводом для этого стал очередной отказ со стороны чиновников в предоставлении аудиозаписи встречи в министерстве, которая прошла 5 декабря.

На этот раз в ведомстве отказались предоставить запись в связи с отсутствием министра Андрея Худыка – по словам сотрудника, министр находится в заграничной командировке.

Напомним, 5 декабря перед встречей общественных активистов Демьяна Лепесевича, Дмитрия Бекалюка, Сергея Гелиса и Александра Кабанова с представителями государственных структур, курирующих строительство под Брестом аккумуляторного завода, брестчан попросили сдать телефоны и диктофоны. Но при этом, по их словам, министр Андрей Худык пообещал, что предоставит им аудиозапись. Однако сразу же после встречи получить ее активистам не удалось. Сотрудники министерства сказали, что файл поврежден, но они попытаются его исправить, после чего свяжутся с брестчанами. Однако до сих пор этого не произошло.