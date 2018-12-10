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Невоенная тайна

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  • 10.12.2018, 17:33
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Ирина Костевич
Фото: tut.by

Власти невольно раскрыли реальный масштаб безработицы.

Главную невоенную тайну отечественного «процветания» выдала намедни министр труда и соцзащиты Ирина Костевич (на фото), рассказав в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», что в базу данных не занятых в экономике трудоспособных граждан включены около 500 тыс. белорусов, пишет «БелГазета».

Полмиллиона «тунеядцев» - это в 2 раза больше, чем прогнозировалось ранее ведомством: не далее как в феврале т.г. начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун заявил в эфире радиопрограммы «Актуальный микрофон», что под действие декрета N1 могут попасть около 250 тыс. белорусов.

Эта цифра оказалась близка к численности безработных, высчитанной по методике Международной организации труда на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств Белстата, которая в III квартале т.г. составила 240,5 тыс. человек. Откуда взялась цифра в 500 тыс., пока непонятно. Особенно если учесть, что официальная безработица в Беларуси продолжает снижаться: на начало октября в стране насчитывалось всего 14,3 тыс. нетрудоустроенных (месяцем ранее - 15 тыс.). И это при том, что, по данным того же Белстата, за 10 месяцев нынешнего года организации уволили чуть больше 612 тыс. работников, а трудоустроили за этот период на 32,7 тыс. меньше.


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