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Сильная снежная буря обрушилась на южные штаты США

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  • 10.12.2018, 17:55
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Фото: AP

В некоторых районах выпало 60 сантиметров снега.

В нескольких южных штатах США в понедельник ведутся работы по расчистке дорог и восстановлению подачи электричества после того, как мощный шторм обрушил на эти районы снег и ледяной дождь, сообщает «Голос Америки».

В отдельных районах Вирджинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Западной Вирджинии и Теннесси в воскресенье выпало от 30 до 60 сантиметров снега.

Из-за шторма движение по дорогам стало опасным, что привело к многочисленным авариям. Также сообщается, что в результате падения дерева на машину в Шарлотте, Северная Каролина, погиб человек.

В обычно оживленном аэропорту Шарлотта в воскресенье было отменено более тысячи рейсов.

Энергетические компании сообщают, что шторм лишил электричества 300 тысяч человек, большинство из которых проживают в Северной Каролине.

Крупные снежные бури гораздо чаще происходят в северных штатах, которые лучше подготовлены к такой погоде.

Губернаторы Вирджинии и Северной Каролины объявили чрезвычайное положение перед приближением шторма, чтобы мобилизовать ресурсы для восстановительных работ.


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