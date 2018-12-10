Имидж приказал долго жить 6 10.12.2018, 18:06

5,672

Статуя минского городового опять оказалась в центре скандала.

И еще одним дежавю отметилась прошлая неделя. 3 декабря суд Московского района столицы оштрафовал активистов анархистского движения Вячеслава Косинерова и оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергея Спариша на 30 базовых величин - BYN735 - каждого, пишет «БелГазета».

Накануне активисты были задержаны возле пресловутой статуи минского городового после того, как возложили к ней похоронный венок с надписью «Имиджу МВД от граждан Беларуси». Ночь они провели в центре изоляции правонарушителей.

Замминистра внутренних дел Николай Мельченко не счел нужным комментировать случившееся. «Я не понимаю вашего вопроса, - заявил он в ответ на просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию со статуей и штрафами активистам. - Надо цивилизованно себя вести по отношению ко всем скульптурам. Это элементарная провокация. А что написано на венке? Не вижу необходимости даже комментировать эти вопросы».

Между тем белорусы ждут от столичных властей и МВД ответа на петицию о ликвидации «металлического истукана», который, по их мнению, провоцирует людей на неадекватные действия. Это обращение подписали более 2,6 тыс. человек.