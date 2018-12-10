Кто развернул флаг «ДНР» в Париже? 4 10.12.2018, 18:15

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Сорлен и Моро - частые гости на телеканале Russia Today.

В субботу, 8 декабря, интернет заполонили снимки двух участников акций протеста "желтых жилетов" в Париже, развернувших посреди Елисейских Полей, главной улицы французской столицы, флаг самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Радио Свобода рассказывает, что известно об этих людях.

Фотография с двумя людьми в желтых жилетах – символах французского протеста – была опубликована утром 8 декабря в прокремлевском телеграм-канале WarGonzo. В многочисленных репостах снимка в Фейсбуке, Твиттере и других соцсетях по большей части умалчивалось о том, кто стоит посреди главной улицы французской столицы с флагом "ДНР". Авторы многих публикаций говорили о фотографии как об абстрактном доказательстве "влияния России" на протесты во Франции. В то же время в изначальном сообщении в канале WarGonzo были указаны имена и фамилии развернувших флаг людей – "Фабрис Сорлин" (иногда русскоязычные СМИ пишут его фамилию как "Сорлен") и "Ксавьер Моро" (он, в свою очередь, чаще упоминается в прессе как "Ксавье": подобно "Сорлену" – это наиболее правильный вариант передачи этих французских имен в русском языке).

Многие репосты фотографии с флагом "ДНР" на Елисейских полях не содержали имен и фамилий держащих его людей, как, например, этот – сделанный депутатом Верховной Рады Украины Бориславом Березой:

Кто эти люди?

И Сорлен, и Моро – довольно известные во Франции персонажи, получившие эту известность задолго до начала "русской весны" на востоке Украины. Сорлену – 38 лет. Еще в 2010 году его деятельность была объектом расследования полиции города Бордо, после того как французский телеканал показал сюжет о возглавляемой Сорленом националистической организации Dies Irae ("День гнева" на латыни, "Судный день"). Предметом расследования было внедрение активистов "Судного дня", распространявших откровенно расистские и антисемитские идеи, в католические общины по всей Франции. Замешанные в связях с "Судным днем" священники подали в суд на авторов расследования, но проиграли.

Сорлен также является активным функционером Национального фронта Марин Ле Пен, консервативной националистической партии, уличенной журналистами в получении финансирования из России. Помимо этого Сорлен одно время возглавлял ассоциацию "Франция – Европа – Россия", общественную организацию, выступавшую за "укрепление связей между Европой и Россией" для "объединения христианской цивилизации" и "противостояния подъему ислама".

Фабрис Сорлен также является членом возглавляемого "православным олигархом" Константином Малофеевым аналитического центра Katehon, в наблюдательный совет которого входят апологет идеи "Русского мира" Александр Дугин, советник Владимира Путина Сергей Глазьев, член Совета Федерации РФ Андрей Климов и директор близкого к Кремлю Российского института стратегических исследований Леонид Решетников. Сорлен – частый гость телеканала Russia Today, не раз бывал в Донбассе в качестве "наблюдателя" на выборах руководства самопровозглашенных "народных республик" в Луганской и Донецкой областях Украины.

Константин Малофеев

Ксавье Моро старше Сорлена – в октябре ему исполнилось 47. В официальной биографии Моро сообщается, что с 2010 по 2014 год он "работал в России для французского военно-промышленного комплекса", хотя на самом деле, по его собственным словам, он живет в России уже 18 лет – с 2000 года. В Москве француз женился, по словам его супруги, у всех членов семьи два гражданства, российское и французское. Моро руководит сайтом stratpol.com, который называет себя "аналитическим интернет-порталом Центра политического и стратегического анализа". На этом сайте публикуются статьи о несправедливом отношении Запада к России после окончания холодной войны, несостоятельности Украины как независимого государства, критикуется политика западных стран в отношении Кремля. Сам Моро является автором книги "Украина. Почему Франция себя обманывает".

Как пишет в заметке о нем Radio France Internationale, в апреле 2017 года, перед выборами президента Франции, Моро вместе с Сорленом участвовали в конференции "Запад против Европы: западные ценности и пробуждение народов". "Сегодня Запад противен нам. Он – враг нашей цивилизации. Запад уже не христианский, а "постмодернистский": это новая тоталитарная религия, которая навязывает нам однополые браки, аборты, эвтаназию…" – так высказывался на этой конференции Моро о текущем положении дел в мире.

Как и Сорлен, Моро неоднократно бывал в Донбассе, а также в аннексированном Россией Крыму. Он тоже частый гость на телеканале Russia Today. Помимо этого Ксавье Моро является функционером французской общественной организации "Восток Франция – Солидарность Донбасс" (ВФСД), которая была создана "для помощи украинским беженцам из Донбасса". Члены ВФСД часто бывают в Донецке и Луганске, выполняя наряду с другими ультраправыми и ультралевыми европейскими активистами роль "витрины", призванной показать поддержку "ДНР" и "ЛНР" жителями стран Запада. Как считает Служба безопасности Украины, ВФСД полностью контролируется российскими спецслужбами.