закрыть
10 декабря 2018, понедельник, 20:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Какой будет погода на неделе

  • 10.12.2018, 18:24
  • 1,104

Ожидаются осадки, к выходным подморозит.

В начале недели погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет tut.by .

В середине недели территория Беларуси окажется под влиянием циклона, который будет смещаться вдоль юго-восточных границ нашей страны. Ожидается облачная с осадками, в основном в виде мокрого снега, погода. К концу рабочей недели в тыл циклону начнет поступать холодный воздух северных широт, похолодает, и в выходные дни установится морозная погода. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 11 декабря, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны выпадут осадки, в основном в виде мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3 °С.

12 декабря, в среду, ночью местами пройдет кратковременный снег, днем на большей части территории Беларуси ожидается снег, мокрый снег, по юго-востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-5 °С, максимальная температура днем −3…+2 °С.

В четверг, 13 декабря, во многих районах Беларуси снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток −4…+2 °С.

14 декабря, в пятницу, в тыловой части циклона на значительной части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температурный фон начнет понижаться, минимальная температура ночью составит −1…7 °С, максимальная температура днем 0…-5 °С.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер