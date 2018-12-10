Какой будет погода на неделе 10.12.2018, 18:24

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Ожидаются осадки, к выходным подморозит.

В начале недели погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет tut.by .

В середине недели территория Беларуси окажется под влиянием циклона, который будет смещаться вдоль юго-восточных границ нашей страны. Ожидается облачная с осадками, в основном в виде мокрого снега, погода. К концу рабочей недели в тыл циклону начнет поступать холодный воздух северных широт, похолодает, и в выходные дни установится морозная погода. Об этом сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 11 декабря, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны выпадут осадки, в основном в виде мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3 °С.

12 декабря, в среду, ночью местами пройдет кратковременный снег, днем на большей части территории Беларуси ожидается снег, мокрый снег, по юго-востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-5 °С, максимальная температура днем −3…+2 °С.

В четверг, 13 декабря, во многих районах Беларуси снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток −4…+2 °С.

14 декабря, в пятницу, в тыловой части циклона на значительной части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температурный фон начнет понижаться, минимальная температура ночью составит −1…7 °С, максимальная температура днем 0…-5 °С.