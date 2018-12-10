закрыть
10 декабря 2018, понедельник, 20:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Amnesty International: Действия властей Беларуси похожи на параллельную реальность

1
  • 10.12.2018, 18:46
  • 1,850

Белорусские власти ведут с международным сообществом диалог об отмене смертной казне, но при этом устраивают тайные расстрелы.

Правозащитная организация Amnesty International выступила с заявление по недавним расстрелам в Беларуси.

Белорусские чиновники врут представителям Amnesty International.

"Это похоже на параллельную реальность", - заявила amnesty.org (перевод - Charter97.org) директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. - С одной стороны, белорусские власти сотрудничают с международным сообществом в вопросе отмены смертной казни. Одновременно с этим они скрытно продолжают приводить смертные приговоры в исполнение. Тела казненных не возвращаются родственникам, и месторасположение мест захоронения им не сообщается, что причиняет родственникам невыносимые страдания."

"Беларусь остается единственной страной в Европе и на территории бывшего Советского союза, в которой применяется смертная казнь, что в последнее время осуждает широкое международное сообщество, включая Европейский союз и Совет Европы", - говорится в официальном заявлении Amnesty International.

По меньшей мере два человека остаются в камере смертников: Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову грозит неминуемая смертная казнь.

"Белорусские власти должны проявить лидерские качества и незамедлительно ввести мораторий на применение смертной казни как первый шаг к полной отмене смертной казни. Они должны немедленно заменить смертные приговоры Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову другими мерами наказания. Сейчас самое время для того, чтобы Беларусь присоединилась к соседям в создании региона, свободного от смертной казни", - сказала Мари Стразерс .

"Amnesty International решительно осуждает недавнее исполнение двух смертных приговоров в Беларуси. На прошлой неделе родственники Семена Бережного и Игоря Гершенкова подтвердили Правозащитному центру "Вясна", что приговоры приведены в исполнение. По информации "Вясны" казни состоялись в ночь с 19 на 20 ноября.

Подсудимые были приговорены к смертной казни 21 июля 2017 года после того, как они сознались в убийстве шестерых человек. Верховный Суд подтвердил приговор в декабре 2017 года.

Комитет ООН по правам человека сделал запрос белорусским властям о приостановлении исполнения приговоров, пока эти случаи рассматриваются в комитете. Как это уже происходило многократно, в нарушение принятых обязательств в рамках международного права в области прав человека, белорусские власти казнили обоих заключенных.

Ранее в этом году двое заключенных были, по всей вероятности, казнены. Во время слушаний в Верховном суде в мае этого года, приговоренный к смерти Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая Алексея Михаленю и Виктора Летова увели из камер, после чего они никогда не вернулись. На вопрос Amnesty International о их судьбе белорусские чиновники ответили: "Мы знаем столько же, сколько и вы". Белорусские власти до сих пор публично не подтвердили факт исполнения приговоров, продолжая тем самым демонстрировать закрытость в этом вопросе", - написано в заявлении Amnesty International


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер