Amnesty International: Действия властей Беларуси похожи на параллельную реальность 1 10.12.2018, 18:46

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Белорусские власти ведут с международным сообществом диалог об отмене смертной казне, но при этом устраивают тайные расстрелы.

Правозащитная организация Amnesty International выступила с заявление по недавним расстрелам в Беларуси.

Белорусские чиновники врут представителям Amnesty International.

"Это похоже на параллельную реальность", - заявила amnesty.org (перевод - Charter97.org) директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. - С одной стороны, белорусские власти сотрудничают с международным сообществом в вопросе отмены смертной казни. Одновременно с этим они скрытно продолжают приводить смертные приговоры в исполнение. Тела казненных не возвращаются родственникам, и месторасположение мест захоронения им не сообщается, что причиняет родственникам невыносимые страдания."

"Беларусь остается единственной страной в Европе и на территории бывшего Советского союза, в которой применяется смертная казнь, что в последнее время осуждает широкое международное сообщество, включая Европейский союз и Совет Европы", - говорится в официальном заявлении Amnesty International.

По меньшей мере два человека остаются в камере смертников: Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову грозит неминуемая смертная казнь.

"Белорусские власти должны проявить лидерские качества и незамедлительно ввести мораторий на применение смертной казни как первый шаг к полной отмене смертной казни. Они должны немедленно заменить смертные приговоры Вячеславу Сухарко и Александру Жильникову другими мерами наказания. Сейчас самое время для того, чтобы Беларусь присоединилась к соседям в создании региона, свободного от смертной казни", - сказала Мари Стразерс .

"Amnesty International решительно осуждает недавнее исполнение двух смертных приговоров в Беларуси. На прошлой неделе родственники Семена Бережного и Игоря Гершенкова подтвердили Правозащитному центру "Вясна", что приговоры приведены в исполнение. По информации "Вясны" казни состоялись в ночь с 19 на 20 ноября.

Подсудимые были приговорены к смертной казни 21 июля 2017 года после того, как они сознались в убийстве шестерых человек. Верховный Суд подтвердил приговор в декабре 2017 года.

Комитет ООН по правам человека сделал запрос белорусским властям о приостановлении исполнения приговоров, пока эти случаи рассматриваются в комитете. Как это уже происходило многократно, в нарушение принятых обязательств в рамках международного права в области прав человека, белорусские власти казнили обоих заключенных.

Ранее в этом году двое заключенных были, по всей вероятности, казнены. Во время слушаний в Верховном суде в мае этого года, приговоренный к смерти Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая Алексея Михаленю и Виктора Летова увели из камер, после чего они никогда не вернулись. На вопрос Amnesty International о их судьбе белорусские чиновники ответили: "Мы знаем столько же, сколько и вы". Белорусские власти до сих пор публично не подтвердили факт исполнения приговоров, продолжая тем самым демонстрировать закрытость в этом вопросе", - написано в заявлении Amnesty International